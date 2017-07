Hotzone.tv Park Opening Hintertux

Felix Schäfer -

Nicht mehr lange und wir können endlich die neue Saison einläuten. Das erste große Zusammenkommen des Winters findet beim Hotzont.tv Park Opening in Hintertux statt. Auf keinen Fall verpassen!

Noch genießen wir hier im Tal den Sommer, doch so langsam wird's schon wieder Zeit, an die nächste Jahreszeit zu denken. Herbst? Ja, gewissermaßen, aber viel wichtiger: Bald schon ist wieder Opening-Zeit und ihr könnt endlich wieder die ganzen anderen Verrückten am Berg treffen, die ihr über den Sommer nicht mehr gesehen habt. Den Anfang macht wie immer das Hotzone.tv-Opening in Hintertux. Seid ihr dabei?

Bei Sebbe de Buck sind die Kanten vom Eurocarven so heiß, dass er in der Luft lieber die Finger vom Brett lässt | © Hotzone.tv

Opening Details

Datum: 05. bis 08. Oktober 2017

Locations: Hintertuxer Gletscher, Kleine Tenne, Tux-Center

Donnerstag, 05. Oktober 2017

Berg Tal - Pizza-Session und feiner Sound in der Kleinen Tenne, Tux

Freitag, 06. Oktober 2017

Berg Tal Kostenloser On-Snow-Test, Session im Park auf Pro, Medium & Small Line und der neuen Pipe, Contest mit Preisgeld Video-Premiere von Absinthe Films "Turbo Dojo"; Eröffnungs-Party in der Kleinen Tenne, Tux

Wer will beim Opening in Tux den Beginn des Winters feiern? ] © hotzone.tv

Samstag, 07. Oktober 2017

Berg Tal "Session of the Dudes" im Park, On-Snow-Test After-Shred-BBQ mit go-shred.com, Casiono & Pumptrack, Party in der Hohenhaus Tenne

@ Hotzone.tv

Sonntag, 08. Oktober 2017

gopro-Kids-Shooting, On-Snow-Test

Braucht ihr noch eine Unterkunft? Dann schaut gleich auf tux.at nach einem Platz. Weitere Infos zum Opening bekommt ihr bei Hotzone.

© Primesports.de