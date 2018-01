Felix Schäfer -

Bevor das Jahr zu Ende ging, hat sich Roope Tonteri noch einmal schnell vom top Setup im Absolut Park überzeugt!

Absolut Isolation

Absolut Isolation aus dem Absolut Park mit Dominik Wagner, Marc Swoboda, Basti Rittig, Simon Gschaider, Eero Ettala, Toni Kerkelä und Max Zebe.

Bevor der Absolut Park am 25. und 26. November seine Pforten öffnet und euch auf die Obstacles der Beginner und Medium Line, Jib Park und einen großen Kicker loslässt, gibt es mit "Absolut Isolation" ein Warm-up-Video aus Flachauwinkl für euch. Dominik Wagner, Marc Swoboda, Basti Rittig, Simon Gschaider, Eero Ettala, Toni Kerkelä und Max Zebe zeigen wieder einmal, wie viel Spaß Snowboarden macht, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen unterwegs ist.

Der Kälteeinbruch und der neu angelegte Speicherteich ermöglicht einen frühen Saisonstart im Absolut Park und Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl. Schon am 19. und 20. November könnt ihr hier die ersten Runs genießen!

Old Man Winter spannt schon seit mehreren Tagen die Muskeln an, bringt die Temperaturen runter und sorgt für Schneefall. Darüber kann man sich nur freuen, denn von einem guten und langen Winter haben wir schließlich alle etwas!

Bald haben die Bully-Fahrer hoffentlich wieder alle Hände voll zu tun | © Absolut Park

Im Absolut Park und am Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl findet der Saisonstart bereits am 19. und 20. November statt. Das ist nicht nur dem Wetter zu verdanken, sondern auch dem neu angelegten Speicherteich, mit dem rechtzeitig mit eigenem Schnee nachgeholfen werden kann. Der offizielle Start in den Winter erfolgt dann am 03. Dezember, bei dem - mit ein bisschen Glück - auch schon die ersten Kicker im Absolut Park fertig sein werden.

„Dank der perfekt funktionierenden neuen Beschneiungsanlage und der günstigen und sehr privilegierten Naturschnee-Situation in Flachauwinkl-Kleinarl können wir der Freestyle Szene 2016 einen sehr frühen Saisonstart bieten", sagt Seppi Harml, Absolut Park Manager der Shuttleberg GmbH. Neu in dieser Saison: Der 19 km lange Family Run bis Kleinarl Tal Besonders günstig für alle, deren Anfahrt nicht allzu weit ist: der Saisonstart liegt noch in der Vor-Saison (bis zum 06. Dezember 2016) und damit können die ersten Fahrten auf eurer Saisonkarte schon ein ganzes Stück früher als im vergangenen Jahr verbucht werden. Warum noch länger warten? Ab nach Flachauwinkl und in den Absolut Park!

