Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Simon Grubers Part aus "Searching For" von Different Vision Production ist genau das Richtige, um hyped auf Snowboarden zu werden.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Simon Gruber, Ethan Morgan und Marco Grigis haben einen Monat lang im Wohnwagen gehaust. Dabei sind sie von Italien nach Österreich, in die Schweiz bis nach Frankreich gereist, um den besten Schnee zu finden. Der Trip hat sich gelohnt und deshalb geben wir euch noch einmal den Full Part von Simon zum Genießen.[vc_row][vc_column][vc_separator][vc_row][vc_column][vc_column_text]Die Jungs von Different Vision Production haben vergangenes Früjahr viel Zeit im Camper verbracht und dabei fleißig neues Material für ihren neuen Film "Searching For" gesammelt, den es nun in voller Länge für euch gibt![vc_row][vc_column][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ein von Different Vision Production (@differentvisionproduction) gepostetes Video am 15. Mär 2016 um 9:34 Uhr

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Seit ihrem Start im Jahre 2009 hat sich die noch recht kleine Filmproduktion stetig weiterentwickelt. Der Umstand, dass die notwendige Technik, um gutes Bildmaterial zu produzieren, in den vergangenen Jahren deutlich erschwinglicher geworden ist, hat ihnen dabei in die Hände gespielt. Sie haben dem Verschwinden des klassischen Snowboard-Films den Kampf angesagt und das kann man nur unterstützen! Denn wir können doch nicht nicht immer nur kurze Edits und Clips anschauen, wir brauchen auch Filme, die wir mit unseren Buddys anschauen können und die unser Stoke-Level in die Höhe treiben.[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ein von Different Vision Production (@differentvisionproduction) gepostetes Video am 15. Mär 2016 um 5:05 Uhr

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vergangenes Frühjahr haben Ethan Morgan, Simon Gruber und Marco Grigis zusammen mit Filmer & Editer Marco Morandi einige Wochen im Camper verbracht und Material für den neuen Film gesammelt. Dabei hat sie ihr Weg von Österreich nach Frankreich, in die Schweiz und bis nach Italien gebracht. Wie viel Liter RV-Juice dabei draufgegangen sind, bleibt ein Geheimnis. Die ersten Filmschnipsel, die wir als Appetithappen bekommen haben, sahen auf jeden Fall schon vielversprechend aus und jetzt gibt es das Werk in voller Länge zu sehen.[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ein von Different Vision Production (@differentvisionproduction) gepostetes Video am 15. Mär 2016 um 9:37 Uhr

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Presented By: Monster Energy

Proudly Supported By: Citroën, Capita, Drake, Method, Nitro, Northwave, Union, Sequence, Videograss, Smith

Filmed, Edited and Directed: Marco Morandi

Additional Footage: Joe Carlino, Alvaro Vogel and Massimo Caldara

Photograpy: Roberto Bragotto

© Primesports.de