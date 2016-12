Auftakt der Open Faces Freeride Contests verschoben

Jörg Angeli -

Leider lässt der frische Powder im Westen des Landes auch in diesem Winter noch auf sich warten, weshalb die Open Faces Freeride Contests in der Axamer Lizum erst am 14. Januar - eine Woche später als geplant - starten können.

Foto: OpenFaces/S.Marko

Auch wenn die Pistenverhältnisse sich derzeit fantastisch präsentieren, an einen professionellen und vor allem sicheren Contest abseits der gesicherten Pisten ist derzeit noch nicht zu denken. Daher muss der erste, für 7. bis 9. Januar geplante, Tourstopp der Open Faces Freeride Contests 2017 in der Axamer Lizum verschoben werden.

Der 3-Stern-Contest soll nun eine Woche später, vom 13. bis 15. Januar, mit Contesttag am 14. Januar, durchgeführt werden.

Alle Open Faces Freeride Contests 2017 im Überblick (NEU)

NEU!13.- 15.01.2017 Axamer Lizum 3*FWQ

20. - 22.01.2017 Kappl Paznaun 2*FWQ und 2*FJT

27. - 29.01.2017 Hochkar 1*FWQ

11.02.2017 Alpbachtal 1*FWQ, 2**FJT

17. - 19.02.2017 Silvretta Montafon 2*FJT

24. - 26.02.2017 Silvretta Montafon 3*FWQ

10. - 12.03.2017 Saalbach 3*FJT

24. - 26.03.2017 Obergurgl Hochgurgl 4*FWQ

07. - 09.04.2017 Gastein 2*FWQ

