Der Big-Wave-Film des Winters eine Woche lang for free

Stephan Bernhard -

Genau eine Woche (vom 19. bis zum 25. Dezember) lang könnt ihr jetzt "Distance between Dreams" auf Red Bull TV sehen. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn dieser Streifen dürfte der Big-Wave-Film des Winter sein.

Der letzte Winter auf Hawaii...

war geprägt von El Niño und solch gigantischen Swells, wie sie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr vorkamen. Einer, der sich den heranrollenden Bergen aus Wasser auf Hawaii entgegenstellte, war Ian Walsh, und "Distance between Dreams" erzählt in 60 Minuten, was er dabei erlebt hat.

Es war wie in einem guten alten Western: Ein Mann und seine Gun stellten sich dem Gegner. Credit: Zak Noyle / Red Bull

Und am Ende siegte natürlich der Held - ganz egal wie übermächtig der Gegner auch erschien. Credit: Clark Fyans / Red Bull

Und wer zuerst den Trailer sehen will,

der findet den hier.

