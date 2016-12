Marcus Klausmann ab sofort auf Propain unterwegs

Laurenz Utech -

Nach einem Jahr bei NOX Cycles, wechselt Marcus Klausmann erneut den Sponsor. Ab sofort wird der Deutsche Rekordmeister für Propain fahren und dort seine Ziele weiter verfolgen. Welche das genau sind, erfährst du hier.

Nach nur einem Jahr beim Berliner Bikehersteller NOX, schlägt Marcus Klausmann erneut neue Wege ein und wechselt zu Propain. Vor kurzem gab Marcus Klausmann seinen Rücktritt vom aktiven Renngeschehen bekannt. Aber der deutsche Vorzeige-Downhiller will sich noch lange nicht zur Ruhe setzen. Vielmehr möchte er seinen Fokus anders definieren.

Marcus Klausmann wird ab sofort unter der Flagge von Propain Bikes tätig sein!

Marcus Klausmann unterschreibt bei Propain

Neben seiner Fahrtechnikschule und seinem Fahrwerks-Servicecenter wird er ab sofort für Propain als Markenbotschafter unterwegs sein und die Jungs aus Vogt bei einigen Projekten unterstützen.

Klausmanns neues Arbeitsgerät: Das Propain Rage Carbon.

Marcus Klausmann hat den deutschen Downhillsport geprägt wie kein Zweiter. Durch sein Talent und seinen Ehrgeiz hat er es zu unglaublichen 15 deutschen Meistertiteln gebracht, wurde zweimal Vizeweltmeister und hat 1996 das Worldcup-Rennen in Nevegal gewonnen. Wer jetzt glaubt, dass er es nach seiner aktiven Karriere ruhiger angehen lässt und sich auf seinen Lorbeeren ausruht, der irrt.

Nachwuchsförderung mit den Propain Gravity Kids

Gemeinsam mit Propain arbeitet er an einem einzigartigen Förderprogramm für den Downhill-Nachwuchs. Als Schirmherr der „Propain Gravity Kids“ wird er seine Erfahrung an talentierte Kids im Alter zwischen 9 und 15 Jahren weitergeben und sie so optimal auf das Renngeschehen vorbereiten. Wichtig ist hier aber, dass es keinen Renndruck gibt, sondern der Nachwuchs den Spaß am Rennfahren vermittelt bekommen soll.

Interessierte Nachwuchsfahrer können sich jetzt für die verbleibenden Plätze im Team per Mail an sponsoring@propain-bikes.com bewerben.

Marcus Klausmann wird den Propain Gravity Kids mit seiner ganzen Erfahrung und Fahrtechnik als Schirmherr zur Seite stehen.

„Als wir die Idee zum Nachwuchsteam hatten, stand Marcus ganz oben auf unserer Wunschliste! Marcus ist eine Legende im deutschen Downhill-Sport und der perfekte Coach für den Downhill-Nachwuchs. Wer von uns hätte als Kind oder Jugendlicher nicht davon geträumt von jemandem wie ihm gefördert zu werden. Marcus ist für uns ein absoluter Glücksgriff!“ So Tobi Söltl, Marketing Manager bei Propain.

Propain Performance Days mit Marcus Klausmann

Ein weiteres Projekt von Marcus Klausmann und Propain werden die sogenannten „Propain Performance Days“ sein. Hier haben Propain-Kunden die Möglichkeit gemeinsam mit Marcus Klausmann das Optimum aus sich selbst und dem Bike zu holen. In einem zweitägigen Workshop werden den Teilnehmern Wissen zu Fahrwerk, Bremsen, Antrieb, Ergonomie und Fahrtechnik in Theorie und auf dem Trail beigebracht. Alle Details werden in Kürze bekannt gegeben.

Bei dern Propain Performance Days können Propain Kunden ab sofort mit der Downhill Legende Marcus Klausmann fahren und fachsimpeln.

Neben den interessanten Projekten wird Marcus Klausmann natürlich auch in die Entwicklung und Optimierung neuer Bikes einbezogen. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung als Rennfahrer, aber auch als Schrauber, der stets das Beste aus seinem Material holen will und schon fast penibel ans Werk geht, kann er wertvolle Tipps geben. Vom nagelneuen Rage Carbon, auf dem er seit kurzem unterwegs ist, ist er aber so begeistert, dass es sogar ihm schwer fällt noch Optimierungspotential zu finden.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einer so innovativen, jungen Firma. Die Jungs von Propain stehen wirklich zu 100% hinter ihren Produkten und das sieht man an der Qualität. Das Rage Carbon ist einfach nur der Hammer! Ich freue mich auch sehr auf das Nachwuchsprojekt, denn das ist für mich eine ganz neue Herausforderung, in die ich mein ganzes Engagement stecke.“

Er hat sich viel vorgenommen: Marcus Klausmann auf seinem Porpain Rage Carbon.

Um weiterhin bei Marcus auf dem Laufenden zu beliben, folge ihm am besten auf Facebook!



