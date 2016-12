Neu im O’Neill Team: Clayton Vila – Welcome to the Team Video

Jörg Angeli -

Das O'Neill International Team bekommt prominenten Zuwachs. Der 25-jährige Amerikaner Clayton Vila wird ab sofort für die US-Brand fahren. Hier ist sein äußerst sehenswertes "Welcome to the Team"-Video.

Auf Facebook gab O'Neill den neuen Teamrider mit folgendem Statement bekannt:

"Clayton sees the world as a blank canvas and makes bold marks with his camera and skis where before there were none."

Vila selber äußerte sich dazu wie folgt:

"This is how I want to treat skiing and its cool to have a company backs that" - Clayton Vila

Gratulation an Clayton für den neuen Vertrag. Uns freut das ebenfalls sehr. Clayton Vila gehört zu unseren absoluten Favoriten unter den Pro-Freeskiern! Und zur Feier des Tages graben wir passend dazu auch gleich mal unser Lieblingssegment aus - der vielleicht beste Urban Part den es jemals gegeben hat.

https://vimeo.com/86449278

© Primesports.de