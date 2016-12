Preview: Jib King 2017 – Absolut Park Flachauwinkl

Redaktion -

Anfang Januar findet im Absolut Park Flachauwinkl der Jib King 2017 statt. Jeder motivierte Snowboarder kann mitmachen, seine besten Tricks zeigen und jede Menge Preise abstauben. Hier sind alle Infos zum ersten Contest der Saison im Absolut Park.

Mit dem Jib King wird kurz nach Silvester traditionell die Contest-Saison im Absolut Park Flachauwinkl eingeläutet. Wer sich bis zum 6. und 7. Januar 2017 von den Nachwehen der Neujahrs-Party erholt hat, packt am besten sein Board und stellt seine Skills auf den anspruchsvollen Obstacles im Jib Park unter Beweis. Denn neben vier begehrten Trophäen warten auch viele wertvolle Sachpreise auf die kreativsten und stylischsten Jibber des Tages.

Rund 70 Locals und Freestyle-Aficionados aus dem europäischen Ausland battlen beim Jib King im Absolut Park Anfang des Jahres um wertvolle Punkte für die Titel der Jib Kings und der Jib Queens. Die Jungs und Mädels machen es den beiden Judge-Teams selten leicht, statt Spin-to-Win stehen hier vor allem Kreativität, Style und Technik im Vordergrund.

Dank einer Auswahl von rund zwölf Obstacles gibt es im Jib Park jedoch zahlreiche Möglichkeiten, individuelle Trick-Kombis zu zeigen und sich von den anderen Teilnehmern abzuheben.

Wertung und Contest-Ablauf beim Jib King 2017

Der Jib King ist ein klassischer Slopestyle-Contest und offen für alle Snowboarder, die sich sicher auf den Jib Features bewegen. Dabei ist ein Contest-Tag den Freeskiern und der andere den Snowboardern vorbehalten, gewertet wird in jeweils drei Kategorien: Boys U15, Girls und Men. Wie schon in den letzen Jahren wird das Finale der Männer auf dem ehemaligen Stair Set des Air & Style München stattfinden, welches mittlerweile fixer Bestandteil des Absolut Parks ist.

Wenn du am Jib King teilnehmen willst, dann melde dich am Contest-Tag kostenlos vor Ort an. Alle Informationen findest du vor dem Event auf absolutpark.com.

© Primesports.de