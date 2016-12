Prime Skiing Adventskalender 2016: 19.Dezember

Christian Wörndle -

Fast schon mit Tränen in den Augen starten wir in die letzten tage des Prime Skiing Adventskalender 2016. Heute mit einem wie wir finden sehr schönen Preis von Kjus, den gerade die Tourengeher und euch brauchen könnten.

Update: Die Email von heute Morgen kam wieder zurück, vielleicht wurde sie falsch eingegeben. Daher wurde ein neuer Name gezogen: jenniferroeck. Das ganze kann natürlich sehr ärgerlich sein, also kontrolliert vor dem Absenden bitte immer nochmals eure Eingabe.

Nun aber schnell zum Türchen Nr. 19, dahinter steckt nämlich das Kjus Men Frx Shirt:

Ein Shirt, dass traditionelle Skitourenfahrer direkt in die Zukunft wirft – durch die Kombination aus klassischem Stil und High-Tech Eigenschaften.

In diesem Shirt steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das dehnbarste Shirt überhaupt: Gemacht aus Free Motion Gewebe und 4-Wege Stretchfutter sieht es es zugleich lässig und stilvoll an dir aus. Es hält dich warm, indem es die Feuchtigkeit von deinem Körper wegtransportiert und reguliert deine Körperwärme so in Rekordzeit.

Haupteigenschaften:

- Kragen aus Oberstoff

- Brusttasche mit YKK®-Reissverschluss

- Ergonomische Nahtführung für perfekten Sitz

- Keine Seitennähte für maximalen Tragekomfort

- Roll-up Ärmel

- Armbündchen mit versteckten Druckknöpfen

Und so nimmst du am Prime Skiing Adventskalender teil:

Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und fülle die folgende Box aus. Morgen verraten wir dir dann gegen 10 Uhr Morgens, wer die glücklichen Gewinner sind, viel Glück!!

Umfrage ersehen

© Primesports.de