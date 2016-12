Prime Skiing Adventskalender 2016: 21. Dezember

Christian Wörndle -

Da waren es nur noch vier Türchen beim Prime Skiing Adventskalender. Das heutige ist aber wieder sehr heiß, dafür haben unsere Freunde von Icebreaker gesorgt!

Werfen wir noch einen Blick auf die Gewinner von gestern: simi0510@gmx.de und Eric B. An dieser Stelle möchte ich mich noch für die Verspätung entschuldigen, gestern war ein "leicht" chaotischer Tag.

Jetzt aber wollen wir unsere Aufmerksamkeit wieder voll und ganz Icebreaker widmen, schliesslich haben sie uns folgendes Produkt für euch zur Verfügung gestellt:

MerinoLOFT Ellipse Long Sleeve Half Zip Hood Herren

Technisch fortgeschritten, umweltfreundlich und unglaublich komfortabel – der Ellipse Long Sleeve Half Zip Hood ist ein Hybrid-Midlayer, der über Isolierungszonen an den Stellen verfügt, an denen du Wärme und Schutz brauchst. In der Kapuze und im Brustbereich verwenden wir unsere MerinoLOFT™-Isolierung – eine warme, atmungsaktive und natürliche Alternative zu synthetischer Isolierung – kombiniert mit einer Außenschicht aus recyceltem Polyester. Im Rumpf und in den Ärmeln ist der Ellipse Long Sleeve Half Zip Hood mit einer supersoften und schnell trocknenden Mischung aus Merinowolle und recyceltem Polyester ausgestattet. Elastische Seiteneinsätze sorgen an kalten, bewegungsintensiven Tagen in den Bergen oder beim Trailrunning für eine effektive Feuchtigkeitsregulierung. Reißverschlüsse an Einschubtaschen und Innentasche sorgen für eine sichere Staumöglichkeit für wichtige Utensilien.

Weitere Features:

• Qualität: 230 Midweight

• Material: Hauptmaterial: 230 g/m² Merinowolle 75 %, Polyester 25 %. Gestepptes Obermaterial: Gewebtes/100 % recyceltes Polyester mit wasserabweisender Beschichtung (DWR) Isolierung: 70 g/m MerinoLOFT™

• Gewicht: Medium = 450 g / 15.87 oz

• Passform: Slim

• Layer: Mid Layers

• Ideal für: Ski & Snowboard, Outdoor & Wandern, Reisen & Freizeit, Laufen & Fitness

• Vorteile: Warm, atmungsaktiv, geruchsabweisend, elastisch, schnell trocknend

• Merkmale: Icebreaker MerinoLOFT™ Technologie, Hybridkonstruktion mit strategischen Zonen und Kapuze aus MerinoLOFT™ für Wärme und Schutz, Einschubtaschen mit Reißverschluss, geformte Kapuze für Wärme und Schutz, Innentasche mit Reißverschluss, elastische Seiteneinsätze

• model: Körpergröße: 177 cm. Taillenumfang: 82 cm. Er trägt Größe M.

Modell: #103047

Pflege: In der Waschmaschine waschen. Trocknet schnell im Schatten, nicht trocknergeeignet. Genaue Pflegeanleitung siehe Etikett.

Jetzt heisst es natürlich keine Zeit zu verlieren!

Und so nimmst du am Prime Skiing Adventskalender teil:

Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und fülle die folgende Box aus. Morgen verraten wir dir dann gegen 10 Uhr Morgens, wer die glücklichen Gewinner sind, viel Glück!!

© Primesports.de