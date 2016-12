Prime Skiing Adventskalender 2016: 23. Dezember

Christian Wörndle -

Es ist doch nicht zu fassen, haben wir wirklich schon den 23. Dezember? Leider ja, aber das positive daran ist, dass wir einen Komperdell Protektor deiner Wahl verlosen dürfen!!

Bevor wir auf die Protektoren eingehen, hier noch der Gewinner von gestern:

Jetzt aber schleunigst eure Augen auf die möglichen Gewinne gerichtet. Derjenige unter euch, der Morgen früh gezogen wird, darf sich aus den folgenden Protektoren einen aussuchen:

PRO VEST: Sicherheit & Komfort vereint!

Die Pro Vest von KOMPERDELL ist der perfekte Kompromiss aus Sicherheit und Tragekomfort. Optimaler Schutz für den Rücken durch das verbesserte CROSS 6.0 Protektoren-Insert kombiniert mit Rippenschutz an den Seiten. Frontzipp & innenliegender Nierengurt ermöglichen leichtes An- und Ausziehen und sorgen für besten Sitz.

1 Weste – 2 Designs: wählen Sie ihren Lieblingslook durch die Möglichkeit die Weste zu wenden.

Größe: XS-XXL

UVP 179,95.

Special: Wendeweste ist beidseitig zu tragen

Ballistic Vest Women: Schutz der perfekt sitzt!

Die Damen-BALLISTIC-Weste bietet höchste Sicherheit bei gleichzeitig bester Passform. Das neue Design passt sich perfekt an den Körper an und betont die weibliche Figur optimal. Aufgrund der Wendefunktion kann der Protektor wahlweise in klassischem Schwarz oder knalligem Violett getragen werden. Damit macht man auf und abseits der Piste mit Sicherheit eine gute Figur!

UVP 199,95.

Größen: XXS-XL

Ballistic Vest Junior & Girly

Die neuen Ballistic Vest Junior & Ballistic Vest Girly bieten einen satten 360 Grad Rundumschutz und sind neu mit einem praktischen Frontzipp ausgestattet, die sich leicht an- und ausziehen lässt. Mit Komperdell´s Cross-Rückenprotektor aus mehrschichtigem Dual Density Foam (EN-geprüft nach 1621-2) sind die Kids bestens geschützt. Da für die höchstmögliche Sicherheit die richtige Länge und optimale Passform von entscheidender Bedeutung sind, bietet Komperdell als einziger Hersteller vier unterschiedliche Protektorlängen auch im Juniorbereich an. Die Westen können beidseitig getragen werden. Für Mädchen gibt es den Protektor in schwarz-pinkem Design und für Jungen in schwarz-grüner Ausführung.

Ballistic Vest Junior: € 99,95

Ballistic Vest Girly: € 99,95

Erhältlich in den Größen 116-152

Special: Wendeweste ist beidseitig zu tragen, für Mädchen & Jungen

Also da ist für jeden ein Protektor dabei, also gibt es auch keinen Grund nicht mitzumachen!!

Und so nimmst du am Prime Skiing Adventskalender teil:

Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und fülle die folgende Box aus. Morgen verraten wir dir dann gegen 10 Uhr Morgens, wer die glücklichen Gewinner sind, viel Glück!!

Umfrage ersehen

