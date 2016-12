Prime Skiing Adventskalender 2016: 24. Dezember

Christian Wörndle -

Traurig aber wahr, wir öffnen heute das 24igste und letzte Türchen des Prime Skiing Adventskalenders. Das grande Finale geht heuer an die Firma O’Neill, denen wir natürlich unser Dankeschön aussprechen wollen!

Den Komperdell Protektor von gestern hat übrigens folgende Person gewonnen: LaurenzU

Bevor wir uns dem O’neill Outfit von heute widmen, noch eine kurze Info an den zukünftigen Besitzer. Da wir natürlich keine 25 Türchen haben, gibt es Morgen auch keinen neuen Artikel, wo wir einen Namen verkünden können. Daher werdet ihr diesen am 1. Weihnachtstag in diesem Artikel finden.

Aber jetzt los, was genau haben wir für euch noch:

O’Neill Cluster Jacket

Die Cluster Skijacke ist ein unvergleichliches Teil in der Damen Snowkollektion dieser Saison. Für einen einzigartigen und frechen Look ist sie in vielen verschiedenen Farben und Mustern erhältlich während sich auch die technischen Details sehen lassen können: 10K/10K Waterproofing/Breathability, O'Neill Hyperdry und O'Neill Firewall Innenfutter.

Wert: 199,99€

Oneill Friday N Pant

Die Streetstyle inspirierte, Skinny-Fit Friday N Skihose besitzt beides – Style und Funktion im höchsten Maße. Trendig gedeckte Farben, 10K/10K Waterproofing/Breathability, O'Neill Hyperdry Beschichtung und verklebte Nähte an kritischen Stellen.

Wert: 149,99€

Und so nimmst du am Prime Skiing Adventskalender teil:

Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und fülle die folgende Box aus. Morgen verraten wir dir dann gegen 10 Uhr Morgens, wer die glücklichen Gewinner sind, viel Glück!!

Umfrage ersehen

