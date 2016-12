Strava Insights: Das Jahr 2016 auf Strava

Vroni Weiß -

Strava ist die Plattform zum Hochladen und Teilen von Aktivitäten. Aber wie aktiv waren die User im letzten Jahr? Strava Insights gibt Antwort.

Es gibt viele Apps, mit denen man seine Bikerides und Aktivitäten aufzeichnen kann. Aber Strava ist und bleibt wohl auch die bekannteste und verbreiteste. Aber wie viel Kilometer fahren alle Bike-User in einem Jahr? Wo werden die meisten Höhenmeter gefahren? Und wie viele Aktivitäten werden überhaupt jedes Jahr hochgeladen?

Strava Insights verglich 2015 die Aktivitäten von 12 Städten weltweit miteinander, darunter auch Berlin. Für 2016 werden nicht nur summierte Daten, sondern ein paar ganz besondere Uploads und Fakten vorgestellt, unter anderem von den olympischen Spielen in Rio oder auch ganz besonderen persönlichen Erlebnissen.

Vergebene Kudos

1,3 Milliarden Kudos wurden 2016 vergeben. Das entspricht 41 Kudos pro Sekunde(!).



Der meist gefolgte Sportler

Laurens Ten Dam hat 93.510 Follower und ist damit der meist gefolgte Strava-Sportler. Wir sind gespannt, wann er die magische Marke vom 100.000 Followern durchbricht.

Olympisches Gold & meisten Kudos

Greg Van Avermaet war der Überraschungssieger beim Straßenrennen. Er hat den Kletterspezialisten die Goldmedaille buchstäblich vor der Nase weggeschnappt. Direkt nach seinem Erfolg hat er die Datei hochgeladen und mit seinen Followern auf Strava geteilt.

Keine Aktivität hat dieses Jahr mehr Kudos bekommen als Gregs Goldfahrt - 12.509 um genau zu sein!

Hier kannst du Gregs Goldfahrt auf auf Strava ansehen.

Neue Segmente

2,7 Millionen neue Segmente wurden in 2016 von Strava-Sportlern angelegt - auf mehr als 16 Millionen Kilometern Länge!

Mount Everest

Drei verschiedene Besteigungen des höchsten Berges der Welt wurden auf Strava 2016 hochgeladen.

Mats Steinsland von der Südseite, Bryan Osoro und Cory Richards von der Nordseite. Cory ohne Einsatz eines Sauerstoffgeräts. Beeindruckende Leistungen!

Heiratsantrag

Wie heißt es so schön ... If it isn't on Strava, it did't happen.

Wie gut, dass Andrew den Lauf, bei dem er seiner Freundin einen Heiratsantrag machte, hochgeladen hat.

Hier gehts zu dem Lauf in die künfitge Ehe.

Run Across America

Vier Sportler haben versucht, mehr als 3.000 Meilen quer durch die USA zu laufen.

Pete Kostelnick ist durchschnittlich 72 Meilen pro Tag und damit einen neuen Weltrekord gelaufen, Jason Romero ist als Blinder Läufer "nur" 52 Meilen pro Tag gelaufen. Beides ganz schön verrückt.

Ultralauf

22 Stunden und 58 Minuten war die Zielzeit der zwei Ultraläufer Killian Jornet und Jason Schlarb im Ultramarathon "Hardrock 100". Killian und Jason haben sich spontane für einen gemeinsamen Zieleinlauf entschieden.

Qualifikation für olympischen Marathon

Fünf Sportlerinnen haben gemeinsam mit Strava die Qualifikationszeit für den olympischen Marathon erreicht. Auch wenn die Chance für eine tatsächliche Nominierung für die Spiele gleich Null war, ist es eine großartige Leistung.

Uploads pro Sekunde

9,6 Aktivitäten pro Sekunde wurden 2016 auf Strava geteilt. In jeder einzelnen Sekunde des Jahres 2016! Das ist nahezu die Flügelschlagfrequenz von Kolibris.

Tägliches Training

40 Sportler haben in 2016 jeden Tag eine Aktivität hochgeladen. 365 Tage lang, also nicht einen einzigen Tag ausgelassen. Respekt!

Gemeinsam aktiv

Foto: Marius Maasewerd

26,9% aller in 2016 hochgeladenen Aktivitäten waren Gruppenaktivitäten. Mehr als ein Viertel waren also gemeinsam aktiv. Die mit Abstand größte Strava-Gruppenaktivität war der Londoner Marathon am 24. April 2016.

Bilderbuch-Aktivitäten

136 Kilometer ist die Gesamtdistanz der verschlungenen Rundstrecke die Steven Lund, um die bisher komplexeste und beeindruckendste Aktivitätskarte zu generieren - ein echtes Strava-Kunstwerk.

Hier kommst du zu der Aktivität in Form einer Griaffe mit Reiter. Steven Lund kreiert immer wieder beeindruckende Karten, das Folgen lohnt sich also.

Monster fangen

8570 Aktivitäten wurden hochgeladen, die in Titel oder Beschreibung das Wort "Pokemon" haben. Unglaublich, wie viele Monster hier gefangen worden sein müssen.

Weltweiter Tag Bike-to-Work

79.879 Sportler haben am 10. Mai 2016 bei Stravas ersten "Global Bike to Work Day" mitgemacht und ihre Pendlerfahrt hochgeladen. Alle Fahrten zusammengerechnet, wurden an diesem Tag ca. 514 Tonnen an CO² vermieden. #CommutesCount

Wettkampf

450.930 Aktivitäten wurden in 2016 als Wettkampf gekennzeichnet.



Vielfalt

10,5 Millionen der in 2016 hochgeladenen Aktivitäten sind weder Radfahrten noch Läufe.

Die sportliche Vielfalt hält auch auf Strava Einzug und jede Menge Schwimmer, Wanderer, Walker, Paddler, Bergsteiger, Crosstrainer, Kitesurfer, Ruderer, Gewichtheber, Surfer, Windsurfer, Yogis, Skifahrer, Langläufer, Schlittschuhläufer, Rollschuhläufer, Snowboarder und Schneeschuhwanderer laden ihre Aktivitäten ebenfalls hoch.

Du willst die Daten aller Strava User von 2015 wissen? Wir haben hier die Übersicht.

Weitere Infos und Daten findest du auf dem Strava-Blog.

Bilder: blog.strava.com/2016

© Primesports.de