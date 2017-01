Alle Atomic Winter-Highlights 2017/2018

Jörg Angeli -

Für die Saison 2017/18 präsentiert Atomic Innovationen, die das Zeug dazu haben, den Markt tiefgreifend zu verändern. Wie z.B. die „Servolenkung“ in den neuen Redster-Ski, neue Frauenski in der veredelten Cloud-Linie und Atomics leichtesten Tourenschuh jemals. Hier sind die Highlights der neuen Atomic-Kollektion.

Redster-Ski mit Servotec: Auf der Rennstrecke geboren, für die Piste gebaut

Mit der neuen Redster-Serie von Atomic bekommen die Aspekte Höchstgeschwindigkeit und Kontrolle auf dem Rennkurs eine ganz neue Dimension. Und zwar dank der neuesten Weltcup Race-Technologie: Servotec.

Der neue Atomic Redster G9 sowie der Redster Club Sport 130 Skischuh

Der Name kommt vom Begri „Servolenkung“, denn im Grunde ist es das: die Servolenkung für den Ski, die das Steuern erleichtert. Der Ski fährt sich im Schwung agiler und bei viel Speed stabiler. Servotec kommt in allen Top-Redster-Modellen zur Anwendung, inklusive dem Aushängeschild und Highlight-Ski Redster G9. So kommen nicht nur Weltcup-Athleten, sondern alle Skifahrer in den Genuss dieser außergewöhnlichen Kombination aus Agilität und Stabilität.

Marcel Hirscher mit dem neuen Atomic Redster G9 17/18 Ski

Für den Launch der Redster-Serie – zu der auch komplett neue Skischuhe gehören – sind Atomic und Audi eine einzigartige Partnerschaft eingegangen. Eine digitale Multi-Channel-Kampagne mit Marcel Hirscher in der Hauptrolle wird den fün achen Gesamtweltcup-Seriensieger auf den neuen Redster-Ski und in seinem Audi RS6 zeigen – beide sind auf der Rennstrecke geboren und für die Piste bzw. Straße gebaut.

Cloud Skis: Performance trifft Style

Die Modelle der Cloud-Linie gehören zu den beliebtesten und meistverkauften Frauenski am Markt. Mit der neuen Servotec-Technologie beim Top-Modell Cloud 12 und einem veredelten Premium-Schwarz- Weiß-Look mit gestanzter Lederoberfläche hat Atomic die Messlatte noch ein Stück höher gelegt. Servotec aus der Redster-Rennserie sorgt für ultimative Agilität beim Schwung und maximale Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.

Der neue Atomic Cloud 12 17/18 Ski für Frauen

Von der ehemaligen Spitzen-Rennläuferin Marlies Raich (ehemals Schild) gefahren und empfohlen, ist Cloud die erste Wahl für stilbewusste Frauen, für die die richtige Balance zwischen Power und Eleganz auf der Piste zählt.

Backland Ultimate und Hawx Ultra XTD: Zwei Schuhe, mit denen das Backcountryangebot vollständig ist

Der neue Atomic Hawx Ultra XTD. Links die Frauen Variante 110 W und recht die Männer Version 130.

Skitourengehen boomt weltweit. Und nachdem immer mehr Skifahrer zu Tourengehern werden, ist der logische Schritt für Atomic – den größten Ski- und zweitgrößten Skischuh-Hersteller der Welt und mittlerweile die am schnellsten wachsende Touring-Marke – das Produktportfolio zu erweitern, um den steigenden Bedürfnissen gerecht zu werden.

Der neue Atomic Backland Ultimate 17/18 Schuh

In der Saison 2017/18 komplettiert Atomic sein Backcountry- Angebot mit zwei neuen Schuhen: einem unglaublich leichten Backland Ultimate-Schuh, der für Endurance Tourengeher entwickelt wurde und nur 750 Gramm wiegt, was ihn zu Atomics bisher leichtestem Schuh überhaupt macht; und dem neuen Hawx Ultra XTD, der die besten Alpin- mit den besten Backcountry- Technologien von Atomic kombiniert. Das Ergebnis: ein erstklassiger Skischuh fürs All Mountain-Skifahren und zum Tourengehen.

Die neuen Atomic 17/18 Hawx Schuhe für Frauen in der Übersicht

Die neuen Atomic 17/18 Hawx Schuhe für Männer in der Übersicht

Revent: Neue Helm- und Brillen-Familie, neue Technologien

Für die Saison 2017/18 präsentieren die österreichischen Skiexperten von Atomic eine neue Produkt- Familie im Bereich Schutzausrüstung: Revent Helme und Brillen. Beide wurden für Pisten- und All- Mountain-Skifahrer entwickelt und passen mit ihrem minimalistischen Design perfekt zusammen.

Die neue Atomic Revent Series (Helm und Goggle) in der Übersicht

Der neue Atomic Revent+ Amid 17/18 Helm

Sie sind so leicht, dass sie sogar gemeinsam weniger wiegen als so mancher Helm alleine! Außerdem kommt die Revent-Serie mit innovativen Atomic-Technologien auf den Markt, wie dem neuen, schützenden AMID-Schaum bei den Helmen und der Fusion Double Lens-Doppelscheibe sowie der Stereo HD- Scheibentechnologie bei den Brillen. Revent wird komplett bei Atomic in Altenmarkt designt und entwickelt.

Die neue Atomic Revent L FDL HD 17/18 Brille

