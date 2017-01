Arc’teryx bringt luftdurchlässige zweite Isolationslage – Proton Jackets

Jörg Angeli -

Arc'teryx bringt nächsten Winter neue innovative Produkte heraus. Alle Infos zu den neuen Proton Jacken und Axino Hosen.

Eine wärmende und zugleich luftdurchlässige Isolationslage für Aktivitäten am Berg ist ein Ziel, das seit mehr als einem Jahrzehnt von Outdoor-Marken verfolgt wird. Dank einiger Neuentwicklungen bei Faservliesen, Futter- und Oberstoffen ist Arc’teryx zum Winter 2016 den entscheidenden Schritt weiter: Mit den Proton-Jacken und den Axino-Hosen bringen die Kanadier Isolationsteile mit neuen Materialkombinationen. Sie bieten eine ausgewogene Balance zwischen Luft- bzw. Wasserdampfdurchlässigkeit und Wärmerückhaltevermögen.

Die neuen Modelle decken einen breiten Komfortbereich für verschiedene Klimazonen oder Wetterbedingungen ab.

"Wenn die Jacke als dritte Lage getragen wird, erlaubt es die spezielle Materialkombination, überschüssige Hitze und Feuchtigkeit schneller nach außen abzugeben" Jon Rockefeller - Senior Product Line Manager

„Vor allem aber führt der flächige Luftaustausch zu kürzeren Trocknungszeiten und sehr gutem Wasserdampfdurchgang auch unter einer Hardshell. So verbessern wird den Komfort auch bei schlechtem Wetter und schweißtreibenden Aktivitäten in den Bergen.“, so Rockefeller weiter.

Arc'teryx Proton AR Hoody

Die Proton-Kollektion besteht aus je drei luftdurchlässigen Jacken für Damen und Herren: Proton AR Hoody, Proton AR Jacket und Proton LT Hoody. Durchdachte Details für Alpin-Touren, Eis- und Expeditionsklettern sowie Sportkletterei zeichnen die Jacken aus. In allen Jacken kommt CoreloftTM Continuous Faservlies zum Einsatz – aber in unterschiedlichen Stärken. Die Vliese aus Endlosfaser sind sehr stabil, neigen nicht zu Fasermigration und ergänzen so die luftigen Ober- und Futterstoffe. Fortius™ Air 40 sorgt als robuster Oberstoff für einigen Schutz vor Wind und Wetter und ein hoch durchlässiges Futter aus Permeair 20 unterstützt den Wasserdampfdurchgang.

Arc'teryx Proton LT Hoody

Alle Protons sind mit dem Arc’teryx No Slip Zip™ ausgestattet, der mit seinen verdickten Zähnen im oberen Teil des Reißverschlusses ein selbsttätiges Öffnen verhindert.

Speziell an Ski- und Snowboardfahrer richten sich die Axino bzw. Axina Knicker, eine leichte, luftdurchlässige ¾-lange Isolations-Hose für Extra-Wärme unter der Hardshell-Pant. Die Knicker reicht bis knapp über den Skistiefel und liegt dank der elastischen Bündchen gut an der Wade an, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Bei 270 Gramm Gewicht liefern die Axino und Axina Knickers viel Wärme, üppigen Tragekomfort und einen hervorragenden Wasserdampfdurchgang dank der luftdurchlässigen Materialkombination.

Arc'teryx Proton LT Jacket

Ihr könnt die neuen Sachen ab Herbst/Winter 2016 bei dem Händler eures Vertrauens bekommen.

Arc'teryx Proton AR jackeT

