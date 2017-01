BBQ im Snowpark Damüls

Felix Schäfer -

Im Snowpark Damüls wird am 28. Januar die Grill-Saison eröffnet! Wer hat Bock auf BBQ, Film-, Foto-Shootings und eine mega Zeit mit seinen Buddys? Dann ab in den Bregenzerwald! Der Snowpark Damüls im Bregenzerwald hat vom Schneefall der letzten Tage profitiert und ein fettes Setup für euch aufbauen können. Doch man kümmert sich hier nicht nur ums Shredden, sondern auch, dass ihr etwas Vernünftiges zwischen die Zähne bekommt! Also wird am 28.01. am Parkhaus der Grill aufgebaut, es gibt feine Zack-Zacks und Drinks.

Mr. Stango wird außerdem mit seiner Kamera am Start sein und über den ganzen Tag die besten Tricks auf Film bannen. Besser geht's nicht, oder? Also ab auf den Berg und zusammen shredden gehn!

Wenn ihr ein Auto und Plätze frei habt, stellt doch eure Fahrt bei go-shred.com rein und nehmt ein paar Leute mit! Macht mehr Spaß und ist gut für die Umwelt. Win-win, sozusagen. Auf geht's!

Im Snowpark Damüls wird angegrillt!

Snowpark Damüls - Events 2017

11.02.2017 - Riding Smileways, Kids Contest & Coaching

11.03.2017 - Cruise and Ride Part II. 2017

11.03.2017 - Volcom Back2Back Team Battle 2017

18.03.2017 - Snowpark Damüls X GAME of go-shred

25.03.2017 - 26.03.2017 - Army Showdown 2017

31.03.2017 - 02.04.2017 - Keep Snowboarding 2017

09.04.2017 - ALTON Tournament 2017

