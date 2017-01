Bergamont präsentiert Factory Team Line-Up 2017

Laurenz Utech -

Bergamont präsentiert sein Factory Racing Line-Up für die Saison 2017. Dabei sind alte Bekannte aber auch neue Gesichter! Alle Infos findest du hier.

Das Bergamont Factory Rennteam startet mit überarbeitetem Roster und einem neuen Namen in die Saison 2017. Wer im Team ist, welche Ziele es hat und welche Bikes die Pros fahren werden, erfährst du in der folgenden Pressemitteilung.

Bergamont Racing - Neuer Name & neue Besetzung für 2017

Das Bergamont Factory Team powered by Hayes Performance Systems wird in diesem Jahr durch die beiden ambitionierten Youngster Reece Wilson und Patrick Butler verstärkt. Die beiden werden an der Seite von Ed Masters und Morgane Charre beim Downhill Weltcup die Reifen glühen lassen. Rupert Chapman hat das Team verlassen und ist zu Pivot Cycles gewechselt. Alle weiteren Factory Team Fahrer und deren Ziele für diese Saison stellen wir dir hier kurz vor.

Edward Masters

"Mein Ziel für dieses Jahr ist so schnell zu fahren wie immer."

Jahrgang: 1989

Nationalität: Neuseeländer

Disziplin: Downhill

Top Resultat: 11. Platz Lenzerheide WC 2015

Saisonziel 2017: Top 20 Gesamtwertung WC

Morgane Charre

"Ich freue mich darauf wieder auf einem World Cup-Podium zu stehen und versuche dort noch weiter nach oben zu kommen."

Jahrgang: 1990

Nationalität: Französin

Disziplin: Downhill

Top Resultat: Weltmeisterin 2012

Saisonziel 2017: Weltmeisterin 2017

Reece Wilson

"Ich weiß, dass ich den Speed und die Ausrüstung für eine Top-20 oder sogar Top-10 Platzierung habe. Ich denke, dass ich in dieser Saison dort ankommen werde."

Jahrgang: 1996

Nationalität: Schotte

Disziplin: Downhill

Top Resultat: 20. Platz Meribel WC 2014

Saisonziel 2017: Top 20 Gesamtwertung WC

Patrick Butler

"Mein Ziel für dieses Jahr ist eine Top-10 oder vielleicht sogar Top-5 Platzierung im World Cup einzufahren."

Jahrgang: 2000

Nationalität: Australier

Disziplin: Downhill

Saisonziel 2017: Top 10 Junior Gesamtwertung WC

Joseph Nation

"Ich freue mich riesig auf mein drittes Jahr bei der Enduro World Series auf einem BERGAMONT Bike. Es kann gar nicht früh genug losgehen."

Jahrgang: 1989

Nationalität: Neuseeländer

Disziplin: Enduro

Top Resultat: 17. Platz EWS Wicklow, Irland 2015

Saisonziel 2017: Top 10 EWS Gesamtwertung

Andre Kleindienst

Jahrgang: 1978

Nationalität: Deutscher

Disziplin: Enduro

Top Resultat: Deutscher Meister Cross Country, Masters, 2009

Saisonziel 2017: Deutscher Enduro Meister 2017

Pavel Alekhin

"Ich habe in der Saison 2016 viele gute Ergebnisse eingefahren. Dieses Jahr möchte ich den Spaßfaktor auf meinem Bike weiter erhöhen und noch mehr Wettbewerbe fahren."

Jahrgang: 1989

Nationalität: Russe

Disziplin: Dirt & Slopestyle

Top Resultat: 3. Platz White Style 2016

Saisonziel 2017: Soviele Podiumsplätze wie irgend möglich

Ben Zwiehoff

"Diese Saison ist der erste Schritt eines Vier-Jahres-Plans mit ganz klarem Ziel: Qualifikation für TOKIO 2020."

JAHRGANG 1994

NATIONALITÄT Deutscher

DISZIPLIN Cross Country

TOP RESULTAT Europameister 2015 Teamrelay Cross Country

SAISONZIEL 2017 Kurs halten für die Olympiaqualifikation 2020

Stefan Danowski

Bergamont Stefan Danowski

Jahrgang: 1971

Nationalität: Deutscher

Disziplin: Cross Country, Cyclocross

Top Resultat: Deutscher Vize Meister Masters Cyclocross

Saisonziel 2017: Deutscher Marathon Meister 2017

Bergamont Factory Team Bikes

Die Downhill Fahrer des Bergamont Factory Teams werden mit dem Bergamont Straitline auf Punktejagd gehen. Die Enduristen um Joe Nation werden, wie auch im Vorjahr, mit dem Enduro Encore Vorlieb nehmen. Die Cross-Country Spezialisten werden das Fastlane, Revox und Prime CX Richtung Ziel bewegen.

Downhill

Bergamont Straitline

Enduro

Bergamont Encore

Cross-Country

Cyclocross

Bergamont Prime CX

Weitere Informationen zum Team findest du auf bergamont.de.

