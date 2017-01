BMW Powder Ride Photo & Video Contest 2017

Christian Wörndle -

„3, 2, 1, droppin’!“ Holt die Kamera raus und fangt mit eurem Freeski-Buddy eure besten Momente im Powder ein, denn die Neuauflage des BMW Powder Ride sucht wieder die besten Freeski-Fotos und -Videos – und das mit einem erweiterten Modus.

Putzt also schon mal eure Kameralinsen, ladet die Akkus auf und seht zu, dass ihr genügend Speicherkarten bei eurem Trip in den Schnee mit an Bord habt, denn seit dem 01. Januar werden monatlich die drei besten Bilder oder Videos prämiert und mit fetten Preisen belohnt. Ihr müsst euch lediglich auf der Webseite registrieren und eure gesammelten Freeski-Megabytes auf der BWM-Powder-Ride-Webseite uploaden. Zum Monatsende schließen sich die digitalen Pforten. Kurze Zeit später werden alle Meisterwerke für ein Public Voting freigeschaltet. Lasst also euer soziales Netzwerk glühen, um euch einen der neun Sachpreise zu sichern, die von Januar bis März abzugreifen sind.

Ach, jetzt hätten wir doch beinahe das Wichtigste überhaupt vergessen: Als End-of-Season-Highlight haben alle Einsender die Chance auf einen spektakulären ­Heli-Skiing-Trip nach Schweden. Wer wollte nicht schon einmal wie die internationalen Pros den lässigen Lift eines Hubschraubers nutzen? Diesen „Award“ kann aber nur derjenige gewinnen, der die BMW Jury von sich überzeugt haben wird. Ob Foto oder Video, jeder hat die gleichen Chancen. Und jetzt raus mit euch in den Schnee! Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.bmw-mountains.com/powderride .

