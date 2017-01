Course Preview – Freeski Worldcup 2017 am Corvatsch / Silvaplana (St. Moritz)

Jörg Angeli -

Am 3. und 4. März findet am Corvatsch / Silvaplana ein FIS Slopestyle Weltcup statt. Die Veranstalter haben heute eine erste (animierte) Vorschau auf das Setup veröffentlicht und das kann sich wirklich sehen lassen - genauso wie die herrlichen Soundeffekte die diesem Video den letzten Touch geben!

Anfang März kommt der Freestyle Weltcup Zirkus in die Schweiz. Am Corvatsch treffen sich die besten Slopestyle Contestrider und kämpfen um Punkte für die Gesamtwertung sowie die Olympia Qualifikation. Hier ist ein erster Blick auf das Setup. Sieht doch schon mal ziemlich fein aus und so wie wir die Shape Crew kennen, werden die Features alle super fein für alle Fahrer dastehen. Wir sind gespannt.

© Primesports.de