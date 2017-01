Laurenz Utech -

Lange wurde spekuliert, nun ist es endlich soweit: Das Canyon Downhill Team ist da! Welche Fahrer im Team sind und welche Ziele es hat, erfährst du hier!

Das lange Warten und Spekulieren hat endlich ein Ende: Das erste Canyon Factory Downhill Worldcup Team steht fest! Unter der Leitung von Legende Fabien Barel gehen Troy Brosnan, Ruaridh Cunningham und Mark Wallace 2017 für Canyon an den Start. Ihre Tatwaffe wird das Canyon Sender CF sein.

Alle weiteren Infos zum Team findest du hier in der folgenden Pressemitteilung.

Das Canyon Factory Downhill Team 2017

Die Zeit des Mutmaßens und Spekulierens hat ein Ende. Es ist bereit: Das Canyon Factory Downhill Team. Spitzenfahrer des neuen Teams ist der Australier Troy Brosnan, dem das Podium bei Weltcup-Rennen alles andere als fremd ist. Dicht auf den Fersen werden ihm das kanadische Downhill-Talent Mark Wallace und der frühere Junioren-Weltmeister Ruaridh Cunningham aus Schottland sein. Ziel des Canyon Factory Downhill Team (CFDT) ist, mit dem Canyon Sender CF um Spitzenplatzierungen zu kämpfen. Dabei steht nicht nur die

Einzel-, Team- und Gesamtwertung des UCI Downhill Worldcup im Fokus, sondern weitere Weltklasse-Downhillrennen rund um den Globus.

Das Ziel des CFDT ist es, die besten Fahrer der Welt mit dem optimalen Setup auszustatten und ihnen ein Team- und Supportsystem zu bieten, welches in der Szene neue Maßstäbe setzt. Hinter dem Projekt steht kein geringerer als mehrfacherer Weltmeister Fabien Barel, der, wie er es selbst ausdrückt „dafür verantwortlich ist, die richtigen Leute mit der richtigen Struktur zusammenzubringen, um unser Bike und Fahrer auf das Podium zu bringen‘‘

„Unser Bike‘‘ wird der Sender CF sein. Troy, Ruaridh und Mark werden die ersten Fahrer sein, die mit Canyon’s Downhill-Flaggschiff im Worldcup an den Start gehen. Canyon arbeitet eng mit dem Team zusammen, um wertvolles Feedback zu erhalten, welches in der weiteren Entwicklung von Downhill und Mountainbike Technologien genutzt wird. Barel, bereits fixer Bestandteil von Canyons Development Department meinte zustimmend: „Ich denke, dass Downhill die Formel 1 des Radrennsports ist und die Erfahrungswerte, die aus Rennen gewonnen werden, optimale Erkenntnisse für die Neu- oder Weiterentwicklung von Bikes bietet. Beim World Cup mitzumischen wird definitiv das Level der Performance und der Technologie der Produkte auf ein neues Niveau hieven‘‘.

Nach einer gut ausgefüllten Off-Season mit umfangreichen Tests und einem Besuch bei Canyon in Koblenz, wo die Fahrer die Werke und Ingenieure kennengelernt haben, zeigten sich die 3 Jungs extrem begeistert von der neuen Partnerschaft. Laut Troy „fühlt es sich bei Canyon an wie bei einer kleinen Familie mit genau den richtigen Leuten an den richtigen Stellen. Wenn etwas angegangen werden soll, funktioniert das ohne große Umschweife und daher total unkompliziert und effektiv‘‘ Abgerundet wird das durch Teamchef Mathieu Gallean, Chefmechaniker Nigel Reeve, Troy’s persönlichen Mechaniker Aaron Pelttari und Mechaniker Yoan Jurgau.

Eine ausführliche Präsentation des neuen Teams gibt es außerdem auf Canyons Website!

© Primesports.de