Felix Schäfer -

Jackson Hole, Wyoming hat einen Rekord-Dezember hinter sich mit so viel Schnee wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Logisch, dass Travis da ein paar Freunde einpackt und powdern geht! Okay, Hand hoch: Wer von euch ist gerade in Reichweite des US-Powders? Nicht viele, war abzusehen. Aber bei solchen Bildern, die Travis Rice und Mark Carter da aus Jackson Hole mitbringen, kann man nur neidisch werden!

© Primesports.de