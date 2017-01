Helly Hansens neue 17/18 Winter-Kollektion im Überblick

Christian Wörndle -

Die neue Helly Hansen Winter-Kollektion für 17/18 im Überblick.

Seit 1877 entwickelt Helly Hansen professionelle Ausrüstung, die Menschen dabei hilft, in den unwegsamsten und harschesten Gebieten der Erde echte Feel Alive Momente zu erleben. Helly Hansen Bekleidung basiert auf dem Wissen und der Erfahrung von Professionals und wurde entwickelt, um die weltweit mehr als 55.000 Angestellten von Skigebieten und Bergführer-Vereinigungen zuverlässig auszurüsten. Für Herbst/Winter 2017/18 werden diese Einflüsse spürbarer denn je.

Die Profis leben teils Tag und Nacht in ihrer Helly Hansen Bekleidung und müssen sich hundertprozentig darauf verlassen können. Für die Entwicklung der neuen Winterkollektion hat Helly Hansen das Feedback von Ski-Profis und Ski-Patrollern aus den Partner-Resorts zusammengetragen. So entstanden neue Styles mit verbesserten Technologien – sowohl für die ULLR Freeride Kollektion als auch für die Resort-Kollektion.

"Life Pocket" für mehr Akku Power

Fünfzig Prozent der Styles für 2017 sind mit der neuen "Life Pocket" ausgestattet, ein spezielles Pocket-Design, das den Akku des Smartphones oder der Action-Kamera schont. Dafür sorgt das von PrimaLoft mit der NASA entwickelte Aerogel. Es sorgt für zwei- bis dreimal mehr Wärmerückhalt als eine normale Tasche. Das schont die Akkus – sogar bei Temperaturen bis zu -30°C. Die "Life Pocket" Technologie ist bei den diesjährigen Kollektionshighlights zu finden.

Die Rückkehr des "One-Piece"

Nach 10 Jahren ohne Helly Hansen "One-Piece" feiert er für Winter 17/18 als ULLR Powder Suit sein Comeback: schnee-, wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv schützt der funktionelle Einteiler zuverlässig vor den Elementen und begeistert so Powder-Freunde. Die Hi-Viz Details und leuchtende Farben optimieren die Sichtbarkeit im tiefen Powder während das H2Flow™ System das Innenklima reguliert: PrimaLoft® Isolierkissen am Rücken sorgen für eine maximale Luftzirkulation am Körper, sogar beim Tragen eines Rucksacks.

Upgrade für preisgekrönte Elevation Shell Jacket und W Aurora Shell Jacket

Das preisgekrönte Elevation Shell Jacket und W Aurora Shell Jacket erhielten beide mit der integrierten "Life Pocket" ein Upgrade. So bleibt der Träger erreichbar und kann selbst bei Minusgraden und Tiefschnee jede Bewegung mit der Kamera einfangen.

"Neue Entwicklungen und Technologien entstehen durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und sind auch ein Ergebnis der Beobachtung unserer Zielgruppe", so Philip Tavell, Category Managing Director für Ski. "Wir wissen, wie wichtig es ist, erreichbar zu sein. Unsere Life Pocket sorgt dafür, dass sich der Akku nicht so schnell entlädt. Also ganz gleich ob Sie Fotos oder Videos von sich und Ihren Freunden im Lift, auf der Piste oder im Powder machen wollen oder im Notfall Hilfe rufen müssen. Auch bei Minustemperaturen muss sich mit der Life Pocket niemand darüber Gedanken machen, dass sich das Smartphone schnell entleeren könnte.“

Neue Jacken für den Winter 17/18

Für alle, die lieber im Skigebiet unterwegs sind, präsentiert Helly Hansen das neue Icon Jacket und W Platinum Jacket. Bei beiden Jacken ist die neueste Version des H2Flow™ Systems integriert, mit dem der Träger sein Körperklima besonders effektiv selbst kontrollieren kann. Die Technologie optimiert die Isolation mittels Lufttaschen oder -Löchern, die die Körperwärme speichern. Gleichzeitig können Wärme und Luftstrom über Lüftungsreißverschlüsse reguliert werden.

So kann kalte Luft eindringen und die warme Luft abgegeben werden. Das Design der Jacken wird abgerundet mit optimierten Reflektoren, die für eine bessere Sichtbarkeit und somit auch für mehr Sicherheit am Berg sorgen. Da bis zu 12% der Pisten-Unfälle auf Kollisionen zurückzuführen sind, zählt eine hohe Sichtbarkeit als absolutes Sicherheits-Plus. Beide Jacken verfügen zudem über eine schmale, faltbare Hi-Viz Krempe an der Kapuze. Das Life Pocket und hochflorige Premium PrimaLoft® Isolierung halten Träger und Elektronikgeräte optimal warm – den ganzen Tag.

Beide neuen Linien sind ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit den Partner-Resorts und Skipatrollern mit dem Ziel die langlebigste und zuverlässigste Ausrüstung auf dem Markt zu entwerfen.

Weitere Details und Bilder auf den folgenden Seiten.

ULLR Powder Suit

Der neue ULLR Powder Suit ist DAS Lieblingsteil für Powder-Fans. Er ist schnee- und wasserdicht, sodass der Freerider sich um seine Bekleidung keine Gedanken mehr machen muss und sich komplett auf sein Vorhaben konzentrieren kann. Details und Eigenschaften wurden exakt auf die Bedürfnisse der Profi-Freerider abgestimmt – so steht einem unvergesslichen Tag auf dem Berg, beim Freeriden oder auf der Backcountry Tour nichts mehr im Wege.

Helly Hansen ULLR Powder Suit

Helly Hansen ULLR Powder Suit

Ein wasserdichtes, dreilagiges Helly Tech® Professional mit hervorragender Atmungsaktivität in Kombination mit dem innovativen H2Flow™ Temperaturregulierungs-System bietet noch mehr Komfort und wärmt besser, wirkt bei Bedarf kühlend und hält das innere des Einteilers angenehm trocken – auch mit einem Rucksack am Rücken.

Helly Tech® Professional

3-lagige Gewebekonstruktion mit extra atmungsaktiver Membran

Hi-Viz Krempe an der Kapuze und Sicherheitsdetails

Life Pocket

H2Flow™ Temperaturregulierungs-System für optimalen Komfort

Alle Nähte verschweisst

Durable Water Repellency (DWR)

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Innenliegende PrimaLoft® Isolierkissen

Mechanische Belüftungsreißverschlüsse

Feste helm-kompatible und einstellbare Kapuze

2 Belüftungstaschen, 1 Brusttasche,

Handgelenk-Manschetten mit Daumenloch

Innere Taschen für Brille und Mütze

Elevation Shell Jacket

Die preisgekrönte Elevation Shell Jacke bringt Schutz, Leistung und Komfort auf ein neues Level und ermöglicht endlose Freeride-Abenteuer. Um den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht zu werden, wurde diese robuste und schützende Jacke mit professionellen Freeskiern entwickelt und von ihnen getestet.

Ausgestattet mit einer Life Pocket, bewahrt sie die Lebensdauer des Handy-Akkus oder der Action-Kamera. Das dreilagige Helly Tech® Professional mit neuer Membran sorgt für unvergleichbare Atmungsaktivität und Schutz. In Kombination mit unserem innovativen H2Flow™ Temperaturregulierungs-System wird der Tragekomfort drastisch verbessert.

Helly Hansen Elevation Shell Jacket

Die Innenseite bleibt angenehm trocken; die Innentemperatur der Jacke wird optimal reguliert – auch beim Tragen eines Rucksacks und je nach Bedingungen und der Intensität.

Helly Tech® Professional

3-lagige Gewebekonstruktion mit besonders atmungsaktiver Membran

Hi-Viz Krempe und Details für Sicherheit

Life Pocket

H2Flow™ Temperaturregulierungs-System für optimalen Komfort

Alle Nähte verschweisst

Durable Water Repellency treatment (DWR)

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Innenliegende PrimaLoft® Isolierkissen

Mechanische Belüftungs-Reißverschlüsse

Verbindungssystem Jacke zu Hose

2 Belüftungstaschen, 2 Brusttaschen

Stretch-Schneefang mit Befestigungs-Druckknöpfen

Feste, helm-kompatible und einstellbare Kapuze

W Aurora Shell Jacket

Die Aurora Shell Jacke entstand in enger Zusammenarbeit mit den weiblichen Freeride Pros und eignet sich perfekt für alle Freeride-Abenteuer abseits der Pisten. Aus dem dreilagigem Helly Tech® Professional mit neuer Membran hergestellt, hält sie die Trägerin trocken, warm und komfortabel.

Helly Hansen W Aurora Shell Jacket

Ihr längerer, entspannter und passgenauer Schnitt, alle Taschen und Belüftungsreißverschlüsse wurden genau so angeordnet, dass sie einwandfrei mit dem Rucksack kompatibel sind.

Helly Tech® Professional

3-lagige Gewebekonstruktion mit besonders atmungsaktiver Membran

Life Pocket mit PrimaLoft® Aerogel Isolation

Hi-Viz Krempe und Details für Sicherheit

Rucksackkompatibler Aufbau

Alle Nähte verschweisst

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Icon Jacket

Die neue Icon Skijacke vereint ein anspruchsvolles Design mit neuen Technologien und Features. So verfügt die isolierte Jacke über das hochmoderne H2Flow™ Temperaturregulierungs-System, das abhängig von den Bedingungen, kalte Luft entlang des Körpers, über Luftkanäle ins Jackeninnere leitet wo sie freigegeben wird - ähnlich wie eine wirkungsvolle Klimaanlage im Auto.

Helly Hansen Icon Jacket

Einige ihrer wichtigsten Features sind zudem die in der Brusttasche integrierte Life Pocket, welche den Akku von Smartphone oder Kamera bei kalter Temperatur länger schützt als eine reguläre Tasche sowie eine ausfaltbarer Hi-Viz Krempe an der Kapuze, die für bessere Sichtbarkeit auf überfüllten Pisten sorgt.

Helly Tech® Professional

Zweilagige Gewebekonstruktion

Bi-elastisches Stretch Material

H2Flow™ Temperaturregulierungs-System für optimalen Komfort

Life Pocket mit PrimaLoft® Aerogel Isolation

Alle Nähte verschweisst

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Durable Water Repellency (DWR)

Faltbare Hi-Viz Krempe

Laser Cut außen, Belüftungstaschen am Rücken

PrimaLoft® Gold

Voll-isoliert

RECCO® Advanced Rescue System

W Platinum Jacket

Bei dem neuen, innovativen Platinum Skijacket sind anspruchsvolles Design, neue Technologien und Features Devise. Die isolierte Jacke verfügt über das hochmoderne H2Flow™ Temperaturregulierungs-System. Abhängig von den Bedingungen, leitet es kalte Luft entlang des Körpers, über Luftkanäle ins Jackeninnere wo sie freigegeben wird – ähnlich wie eine wirkungsvolle Klimaanlage im Auto.

Helly Hansen W Platinum Jacket

Einige ihrer wichtigsten Features sind zudem die in der Brusttasche integrierte Life Pocket, welche die Laufzeit des Akkus bei kalten Temperaturen verlängert und besser schützt als eine reguläre Tasche sowie eine Hi-Viz Krempe an der Kapuze, die für bessere Sichtbarkeit auf überfüllten Pisten sorgt.

Helly Tech® Professional

2-lagige Gewebekonstruktion

Bi-elastisches Stretch Material

H2Flow™ Temperaturregulierungs-System für optimalen Komfort

Life Pocket mit PrimaLoft® Aerogel Isolation

Alle Nähte verschweisst

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Durable Water Repellency (DWR)

Hi-Viz Krempe

Laser Cut außen, Belüftungstaschen am Rücken

PrimaLoft® Gold

Voll-isoliert

RECCO® Advanced Rescue System

© Primesports.de