HYPE! X Games Real Ski 2017 – Die ersten bewegten Bilder!

The hype is real! Im Rahmen der X Games in Aspen zeigten die Veranstalter bei einer Show mit Tom Wallisch und Sage Kotsenburg die ersten Bilder vom Real Ski 2017 Videocontest und die sind richtig HAMMER! Checkt es aus!

2016 feierte der Videocontest Real Ski im Rahmen der X Games seine Premiere. Insgesamt sechs Rider hatten dabei die Chance auf X Games Medaillen. Hierfür müssen die Fahrer innerhalb von zwei Monaten Shots für ein 90-sekündiges Street Video sammeln und bei den X Games einreichen. Eine Fachjury wählt unter den Videos dann die Besten aus und vergibt die Medaillen. Zudem gibt es noch ein Public Voting, dessen Gewinner den "Fan Favorite" Award abstaubt.

2017 sind folgende Fahrer mit dabei:

Henrik Harlaut

LJ Strenio

Magnus Graner

Khai Krepala

Tom Wallisch

Will Wesson

Die nun gezeigten Shots aus den Videos der Rider sind absolut heftig und wir können es kaum abwarten, bis der 15. Februar endlich kommt und wir uns alle sechs Videos in voller Länger anschauen dürfen. Hype, hype, hype!!

Bis es soweit ist, empfehlen wir zum runterkommen, oder um den Hype noch mehr anzufachen, die Videos aus dem letzten Jahr. Die Goldmedaille ging damals an Will Wesson, den zweiten Platz belegte JF Houle und Bronze verdiente sich Clayton Vila mit seinem Video. Der Fan Favorite Award wanderte in das Wohnzimmer von Tom Wallisch.

Real Ski 2016 - Alle Videos

Gold - Will Wesson

Silber - JF Houle

Bronze - Clayton Vila

Fan Favorite - Tom Wallisch

Ahmet Dadali

Cam Riley

