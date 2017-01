Julia Hofmann jetzt mit Rocky Mountain auf Abenteuer

Vroni Weiß -

Ende 2016 war nicht klar, wo Julia Hofmann ihre neue Heimat in Sachen Bikesponsor finden wird. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Julia wird 2017 ihre Abenteuer auf Bikes von Rocky Mountain machen. Alle Infos und Interview hier.

Ab 2017 wird Julia Hofmann die Trails dieser Welt auf neue Weise erkunden. Die sympathische Fränkin zieht es in die Berge Kanadas, denn sie wird von nun an mit der Kultmarke Rocky Mountain unterwegs sein.

Am bekanntesten ist Julia Hofmann wohl durch ihre Abenteuerreisen rund um den Globus, manch einem Enduro-Rennen und zahlreichen Mountainbike-Camps. Auch 2017 wird sie auf vielen Events der Szene anzutreffen sein und von ihren Reisen berichten.

Du bist eigentlich Schreinerin und Innenarchitektin, wie kamst Du zum Mountainbike?

Angefangen hat es mit einem Dreirad. Dies musste aber ziemlich schnell weg, da es mit der Kurventechnik nicht so funktionierte. Das Mountainbiken selbst habe ich mit etwa 20 Jahren begonnen. Damals kam ein Freund mit seinem Downhillrad bei mir an und drückte es mir in die Hand. Nach mehreren Abfahrten war es um mich geschehen. Ich kaufte mir auch so ein Gefährt! Unwissend, wie ich damals war, holte ich mir auch einen Downhiller, mit Mr. Dirt

Upside-Down Gabel. Und so fing es an! Keine Kondition, keine Fahrtechnik, aber jede Menge Mut. Das Ergebnis sieht man nun hier und an den Narben auf der Haut...

Was bedeutet Rocky Mountain Bicycles für Dich?

Es war damals, als ich vor zwölf Jahren frisch mit dem Mountainbiken anfing - nach scheinbar endlosen Tagen auf dem Bike - mit Freunden all die Mountainbike Filme ansah und Jungs wie

Wade Simmons und Thomas Vanderham die absolute Freiheit lebten und man die Liebe zu diesem Sport, den Nervenkitzel in der Natur regelrecht spüren konnte, wollte ich genau das auch leben und erleben!

Jetzt, zwölf Jahre später, bin ich nun hier und darf genau dieses Gefühl von Freiheit, Nervenkitzel, der Liebe zur Natur und dem Mountainbiken gemeinsam mit den Jungs und Mädels von Rocky Mountain durch Videos und Stories weitergeben!

Welche Bikes wirst du für Deine Reisen, Rennen und Camps fahren?

Gerade fahre ich das Altitude. Es fühlt sich sichtlich wohl auf den steinigen, wurzligen, verblockten, aber auch teils flowigen Trails hier auf La Palma. Und mir macht es einen unglaublichen Spaß an Wurzeln oder Steinen abzuziehen und mit den Bodenwellen

und Kurven zu spielen.

Wenn ich von der Insel nachhause komme wartet schon mein blau-gelbes Slayer auf mich. Ich kann es kaum erwarten, das Bike in meiner Werkstatt - bei guter Musik und einem leckeren Kaffee - zusammen zu bauen und im Anschluss in Mexico auf den Trails bei

Mascota zu testen!

Das Verrückteste ist, dass ich nach sechs Jahren Abstinenz, endlich mal wieder ein Downhill Bike fahren werde... ob ich das überhaupt noch beherrsche?! :-) Aber ihr werdet mich auf jeden Fall auch mal in dem einen oder anderen Bikepark auf dem Maiden sehen!!

Was hast Du denn in diesem Jahr alles vor und auf was freust Du dich besonders?

Da gibt es einiges in diesem Jahr! Ich freue mich schon riesig gemeinsame Projekte mit den Jungs und Mädels von Rocky zu realisieren. Wir haben einige tolle Sachen geplant!

Dann bin ich, wie jedes Jahr, gerade auf La Palma zum Guiden und Mitte Februar geht es dann mit Ledlenser nach Mascota in Mexico. Dann kommen noch, neben den unterschiedlichen Festivals in Riva, Willingen, den Rocky Mountain Days und Camps, wie den Style Camps und den Women's Camps, das Katalogshooting mit ION, welches jedes Jahr ein unvergessliches Highlight ist.

Ein paar eigene Stories werden mich noch in Länder wie Schottland, die Schweiz und Spanien führen! Besonders freue ich mich in diesem Jahr auf den Kanada-Trip, um das Team von Rocky zu besuchen und die Trails an der North Shore und in Squamish zu fahren, auf denen all die tollen Bikes entwickelt (getestet) werden!

Julia Hofmann

Geboren & aufgewachsen 06.10.1984 in Lichtenfels

Wohnt: in Lichtenfels, in ihren Autos und dort, wo sie ihre Reisen hinführen

Eigenschaften obwohl Oberfranke ;-), weltoffen, lustig

In der Freizeit schraubt Julia gern an ihren Autos und Bikes, kümmert sich um ihre Hausschweine, tobt sich kreativ am Computer aus oder plant den nächsten Trip

Reisen/ Erlebnisse 2016 Spanien, USA, Italien, Schweiz, Kanada, Marokko, Portugal,

Ziele/ Stories 2017 La Palma, Mexico, Südtirol, Italien, Spanien, Kanada, Schottland, Schweiz...

Julia ist leidenschaftliche Mountainbikerin und arbeite im Bereich Content Marketing. Sie liebt das Schrauben und Tüfteln, mit meinem Mountainbike um die Welt zu reisen und Geschichten, Bilder und Videos mit nachhause zu bringen.

Nach der Schule hat Julia eine Ausbildung zur Schreinerin absolviert und während ihres

Innenarchitekturstudiums entdeckte sie das Grafik Design für sich. Schon in ihrer Jugend verbrachte Sie mehr Zeit nachts unter alten Autos als in der Disco und tagsüber war Julia lieber an der frischen Luft als hinter dem Rechner. „Wenn man etwas mit Leidenschaft macht, ist man auch gut darin.“

Auf der Suche nach Abenteuern, reist sie mit ihren alten Autos, meistens mit dem Land Rover durch die Welt. „Mit dem Landy muss ich nicht lange nach dem Abenteuer suchen. Es ist immer spannend, wann und wie man ankommt und genug zum Schrauben ist auch immer vorhanden...“

Julias Sponsoren

Rocky Mountain, ION, SR Suntour, Ledlenser, Reynolds Cycling, Race Face (Hardgood), EVOC, Troy Lee Designs (Helmets), Schwalbe, Capgo Cable Systems

© Primesports.de