Kappl Freeride Festival 2017

Christian Wörndle -

Von 20. bis 22. Januar 2017 kannst du dich im österreichischen Kappl abseits der Piste besonders gut austoben.

Schon zum dritten Mal findet dort ein Freeride Festival statt, das Powderfans aus aller Welt anlockt. Was dich erwartet? Neben einem erstklassigen Freeridegebiet auch ein abwechslungsreiches Programm und natürlich jede Menge Spaß.

Erlebe in Kappl ein Wochenende, das ganz im Zeichen des ultimativen Freeski-Feelings steht. Du kannst beispielsweise die neuesten Powderski testen, denn verschiedene Skifirmen sind vor Ort. Taugt das Material auch das, was versprochen wird? Finde es selbst heraus! Die Schneebedingungen sind dafür so optimal wie beim letzten Festival im Januar 2016. Es gibt außerdem verschiedene Workshops, Vorträge und Technikkurse. Also viel zu entdecken für dich und die anderen Besucher.

Sicherheit wird beim Festival ganz besonders groß geschrieben! Lass dir also auf keinen Fall die kostenlosen Lawinenkurse entgehen. In kleinen Gruppen sprechen die Skiführer über sämtliche Gefahren und zeigen Euch die ersten Schritte im Off-Piste Gelände. Und abends dreht die Freeride-Gemeinde nochmal richtig auf! Auf dem Dorfplatz in Kappl geht es rund – beim letzten Festival sorgten zwei riesige beheizte Tipis für eine tolle Atmosphäre. Natürlich wird auch bei der neuesten Auflage der Veranstaltung der Dancefloor ordentlich gerockt! Dafür sorgt schon der angesagte DJ Instyle mit den entsprechenden Vibes.

Was sonst noch los ist?

Pünktlich zum Festival macht auch die Alp-Con Freeride Filmtour einen exklusiven Stop in Kappl und zeigt der besten Freeride Filme aus dem letzen Winter. Folgende Filme werden kostenlos in den beheizten Tipis am Dorfplatz in Kappl präsentiert: La Liste von Timeline Missions Characters on Skis von Midiafilm Here and Now von 4FRNT Skis Reflections von Sturgefilm Bereits zum vierten Mal sind die OPEN FACES FREERIDE CONTESTS zu Gast. Dabei wird in mehreren Wettbewerben die jeweiligen Freeride-Master gekürt und können so wertvolle Qualifikationspunkte für die World Tour sammeln. Neugierig geworden? Alle Infos findest du unter www.kappl.com

© Primesports.de