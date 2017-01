King of Dolomites Fotocontest

Redaktion -

Bereits zum fünften Mal ist Arc’teryx Hauptsponsor des King of Dolomites Fotocontests. Spektakuläre Bilder sind in den vergangen Jahren in der bizarren Landschaft der Dolomiten rund um das italienische Dorf San Martino di Castrozza entstanden.

Eine Foto von der vierten Ausgabe des Videocontest im letzten Winter - Foto: Andrea Costa - Rider: Tommaso Cardelli und Cristian Dallapozza

Eine Bildergalerie mit Shots aus dem letzten Jahr findet ihr HIER.

Vom 16. bis 19. Februar trifft sich eine ambitionierte Gruppe von Fotografen, Snowboardern und Skifahrern zum fünften Mal in San Martino di Castrozza. Neu im Reglement ist eine offene Qualifikationsphase in Moena, Italien.

Großes Finale in zwei Kategorien

Auch in diesem Februar treffen sich Fotografen, Freerider und Snowboarder im italienischen San Martino di Castrozza, um sich den Titel beim Arc’teryx King of Dolomites 2017 zu sichern. Vom 16. bis 19. Februar findet die fünfte Ausgabe des legendären Freeride Foto-Wettbewerbs statt. Dann haben acht ausgewählte Pro Teams und etwa 100 Amateur-Teams der offenen Kategorie zwei Tage lang Zeit, mit ihren Athleten die grandiose Landschaft um das italienische Dorf für ihr bestes Bild zu nutzen. Eine dreiköpfige Jury kürt am Ende die besten Aufnahmen.

Neu in diesem Jahr: Qualifiziere dich als PRO!

Eine Neuregelung gibt es für 2017: Foto-Amateure können sich in einer Vorrunde in Moena (ITA) als Pro für das große Finale qualifizieren. Die Regeln dafür sind denkbar einfach:

1. Bis zum 10. Februar 2017 Aufnahme(n) in einer Session innerhalb des Competition-Geländes rund um Moena machen.

2. Die Aufnahme mit dem Hashtag #kingofdolomites, #kod2017 und #kingofmoena auf Instagram posten und bis zu drei der besten Aufnahmen in High-Res an die Jury schicken.

3. An der Party und Siegerehrung am 10. Februar in Moena teilnehmen um herauszufinden, ob du den Upgrade zum Pro für den KOD in San Martino di Castrozza bekommst.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite.

© Primesports.de