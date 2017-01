Korua Shapes – Hokkaido Hustle

Daniel Loppacher -

Wir haben ihn angekündigt und hier ist er, der neue Edit der Korua Crew unter der Leitung der beiden Snowboard-Puristen Stephan Maurer und Nicholas Wolken. Zeitlose Powderturns in Perfektion im Lande der untergehenden Sonne.

Viele Worte braucht dieser Edit nicht, spricht er doch allzu gut für sich selber. Weg von Back to Back 1080 Double Corks und Startnummern können wir Snowboarder der Otto Normalbürger-Klasse uns definitiv einfacher mit Treeruns und Powderturns in hüfthohem Schnee identifizieren. Ästhetik braucht nicht kompliziert und mehr oder weniger unerreichbar für die meisten zu sein, im Gegenteil. Ästhetik zeigt sich gerade im Simplen und Ursprünglichen in seiner wohl schönsten und reinsten Form. Ein Spray hier, ein Ollie dort und alles verbunden durch graziös-kraftvolle Turns. Auf der Suche des "reinen" Snowboardens wandern die Herren Maurer und Wolken auf puristischen Pfaden und tun dies noch dazu sehr überzeugend. Ganz im Sinne Japans.

