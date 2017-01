Redaktion -

Auch heute präsentierte sich LAAX für das Halfpipe Semifinale wieder von seiner allerschönsten Seite. 24 Herren und 12 Frauen versuchten in der legendären Superpipe einen der Plätze für das grosse Finale am Samstag zu erlangen. Der Olympia-Sieger Iouri Podladtchikov (SUI) dominierte die Herrenkonkurrenz in seiner “Home-Pipe”, während Chloe Kim (USA) der beste Run im Damenfeld gelang.

Iouri Podladtchikov mit einem Style Run am Ende des Semi-Finals.

Alle Fahrer hatten zwei Runs, wobei nur der Beste gezählt wurde. Den Bewerb der Herren beherrschten die Schweizer, US-Amerikaner und ein Chinese. Angeführt von Iouri Podladtchikov mit dem besten Lauf des Tages, der ihm 90,75 Punkte brachte. Er zeigte einen Method Indy, gefolgt von einem Frontside 9 Tail, einem Backside 9 Mute, einem Frontside Double Cork 10, einem Cab Double Cork 10 und einem abschliessendem Alley Oop 5.

Der Gewinner der Semi-Finals der Herren bei den Laax Open 2017: Iouri Podladtchikov - Foto: P. Ruggli

Alle 12 qualifizierten Rider werden im Finale am Samstag ihr Bestes geben und versuchen es aufs Podium zu schaffen.

Die Semi-Finals Siegerin der Ladies bei den Laax Open 2017: Chloe Kim - Foto: P. Ruggli

Bei den Damen dominierten die US Amerikanerinnen und Chinesinnen. Als einzige Europäerin qualifizierte sich die Spanierin Queralt Castellet. Der überragenden Fahrerin Kim Chloe gelang ein perfekter Lauf, bestehend aus einem Method Air, gefolgt von einem 1080 Tailgrab, Cab 540 Melon, einem Switch backside und zum Schluss einem Cab 720 Melon, der mit unglaublichen 98,25 Punkten belohnt wurde.

Träumchen - Foto: P. Ruggli

Maxi Preissinger hat für uns heute noch ein paar Tricks gesendet, Footage davon kommt bald!

Unter blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und idyllischer Winterlandschaft standen heute die Semifinale im Slopestyle bei den LAAX Open 2017 am Programm. Im perfekt präparierten Slopestyle Kurs, bestehend aus 6 anspruchsvollen und abwechslungsreichen Features, zeigten die 24 Herren und 12 Frauen eine beeindruckende Trick-Show und versuchten damit einen Platz für das Finale am Freitag zu erlangen.

LAAX OPEN 2017: Slopestyle Semi-Finals Recap - Rider: Moritz Thönen - Foto: Philip Ruggli

Gestartet wurde mit dem Wettbewerb der Herren. Sie stellten in zwei Runs ihr Können unter Beweis, wobei aber nur der beste Lauf gezählt wurde. Wie in der gestrigen Qualifikation dominierten auch heute die Kanadier die Entscheidung: Alle sieben (!) Fahrer zogen in das Finale am Freitag ein.

Angeführt wurde die kanadische Truppe von Sebastien Toutant, der den Tageshöchstwert mit 85.48 Punkten machte. Ihm gelang ein toller Run mit einem Cab 1260 Nose, einem Frontside 1080 Mute und einem Backside Triple 14 Indy über die drei Kicker. Ein komplettes Podium unter der Ahornblatt-Flagge, wie auch schon im vergangen Jahr, ist somit nicht unrealistisch.

Der einzige deutsche Rider, Maxi Preissinger, verpasste mit einem relativ niedrigen Score von 53.91 leider die Endrunde der Besten 12.

Im Finale werden sie unter anderem von den starken skandinavischen Fahrern Sven Thorgren (SWE) und Marcus Kleveland (NOR) herausgefordert. Für die Schweiz wird Moritz Thoenen bei der Entscheidung am Freitag mit dabei sein, der das heutige Semifinale als Zehnter beendete.

Ein Traum für jeden Parkrider! - Foto: Philipp Ruggli

Direkt nach den Herren wurde das Semifinale der besten 12 Frauen ausgetragen. Die besten sechs Fahrerinnen qualifizierten sich dabei für das Finale. Als Bestplatzierte wird Enni Rukajärvi aus Finnland (84.51 Punkte) am Freitag an den Start gehen. Sie zeigte einen beeindruckenden Run mit einem Frontside 710 Tailgrab, Backside 540 Stale und einem Cab 720 Indy über die Kicker-Line.

LAAX OPEN 2017: Slopestyle Semi-Finals Recap - Rider: Sebastien Toutant - Foto: Philip Ruggli

Weiter geht es im Programm LAAX Open 2017 morgen mit den Halfipipe Semifinale. Die großen Finale finden dann am Freitag und Samstag statt.

Die internationale Snowboard Elite trifft sich diese Woche wieder in LAAX zum wichtigsten europäischen Snowboard Event auf Schnee. Die zweite Auflage der LAAX Open wurde gestern mit der Halfpipe Qualifikation der Damen und Herren eröffnet, gefolgt von der heutigen Slopestyle Qualifikation. 24 Herren und 12 Damen qualifizierten sich in beiden Disziplinen für die Semifinale, die morgen starten.

Rider: Christian Haller - Foto: Philip Ruggli

Halfpipe Qualifikation

Am Montag (16.01.17) waren alle Augen auf die perfekt präparierte 200 Meter lange Superpipe am Crap Sogn Gion gerichtet. In zwei Runs, wobei der Bessere zählte, versuchten die Rider einen Platz für das Semifinale zu ergattern.

An den Start gingen die Männer in zwei Heats und die Frauen in einem, in denen die jeweils besten 12 es eine Runde weiter schafften. Bei den Herren überzeugten vor allem die US-Amerikaner, allen voran Ben Ferguson (USA) mit 92,00 Punkten, sowie die Fahrer aus der Schweiz. Als einziger Deutscher schaffte es Andre Höflich eine Runde weiter.

Bei den Frauen dominierten ebenfalls die US-Amerikanerinnen sowie die Chinesinnen. An der Spitze landete Chloe Kim (USA), die den Top Score von 93,75 Punkten einfuhr.

Rider: Clark Kelly - Foto: Philip Ruggli

Slopestyle Qualifikation

Heute stand der 500 Meter lange Slopestyle Kurs im Mittelpunkt des Geschehens. LAAX ist bekannt für seine kreativen und innovativen Parcours und hat für die LAAX OPEN wieder anspruchsvolle Features in den Schnee gezaubert. Trotz des starken Schneefalls am Morgen konnte die Qualifikation planmässig durchgeführt werden.

Rider: Mark McMorris - Foto: Philip Ruggli

Auch hier hatten alle Rider wieder zwei Runs, wobei der Beste in die Wertung kam. Die Herren waren in vier und die Damen in zwei Heats aufgeteilt, die jeweils sechs besten Fahrer und Fahrerinnen qualifizierten sich fürs Semifinale. Die Tageshöchstwertung erlangte die Weltcup-Führende Anna Gasser (AUT) mit 93,00 Punkten.

Bei den Herren legte das kanadische Team die Latte hoch: Ausnahmslos alle Rider qualifizierten sich für die nächste Runde, angeführt von Vorjahressieger Mark McMorris mit dem Top-Score von 93,00 Punkten. Sie werden es dem restlichen Starterfeld schwer machen und versuchen, wie im vergangenen Jahr das Finale zu dominieren. Der einzige deutsche Starter im Slopestyle Maxi Preissinger schaffte es ebenfalls in die Semifinals.

Rider: Anna Gasser - Foto: Philip Ruggli

Bei den LAAX Open 2017 geht es morgen weiter mit dem Slopestyle Semifinale, gefolgt von dem Halfpipe Semifinale am Donnerstag und den grossen Finals am Freitag und Samstag.

Männer

Ladies

