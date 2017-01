Mehr Top Rider bestätigt – Countdown für Red Bull PlayStreets 2017 läuft

Jörg Angeli -

Während der Winter nach Österreich zurückkehrt, laufen die Vorbereitungen für das siebte Red Bull PlayStreets in Bad Gastein, mitten im SalzburgerLand, auf Hochtouren. Die ersten Arbeiten an der Strecke, welche 2017 mit einigen Neuerungen aufwartet, haben schon begonnen und was natürlich mindestens genauso wichtig ist: Alle Startplätze sind mit klingenden Namen besetzt.

Rider: Jeremy Pancras - Foto: Red Bull Content Pool / Markus Berger

Der Countdown läuft, bis es am Freitag, dem 24. Februar 2017 wieder das "Who is Who" der internationalen Freestyle Szene in den Strassen des Wintersportortes die waghalsigsten Tricks auf zwei Brettern zeigt.

2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 – Nach einem Jahr Pause nähert sich Red Bull PlayStreets allen Freeski-Fans und Wintersportfreunden 2017 mit großen Schritten. Bereits zum siebten Mal lockt Red Bull PlayStreets die internationale Freestyle-Skiing-Elite ins SalzburgerLand nach Bad Gastein. Direkt im Ortszentrum werden am 24. Februar die besten Freestyle-Skifahrer der Welt wieder so richtig Gas geben und dem Publikum auf der erneuerten Strecke ihre kühnsten Tricks zeigen.

Titelverteidiger und weitere Top Rider bestätigen Teilnahme

Allein beim Blick auf die Liste der Fahrer dürfen sich Freestyle-Skiing-Fans auf einen hochkarätigen Event der Extraklasse freuen. Für den berühmten In-City-Slopestyle-Contest sind nicht nur der Titelverteidiger von 2011 Elias Ambühl (CH) sowie der 2009er-Sieger Russ Henshaw (AUS), sondern auch Vorjahres-Dritter Jesper Tjäder (SWE) bestätigt.

Rider: Vinni Cash - Foto: Red Bull Content Pool / Markus Berger

Österreich wird durch die Local Heroes Dennis Ranalter, Luca Tribondeau, Fabio Studer, Tom Ritsch und Lukas Müllauer in Bad Gastein vertreten sein. Daneben zeigt das Starterfeld zusätzlich mit großen Namen wie Cody La Plante (USA), Olympiasieger und X-Games-Gewinner David Wise (USA), Vincent Gagnier (CAN), Jemery Pancras (FRA) oder Noah Albaladejo (AND) dass es mittlerweile eine große Ehre ist, für diesen einzigartigen Contest eine Einladung zu bekommen.

Die Bilder von Red Bull PlayStreets sind mittlerweile über die Grenzen Salzburgs hinaus bekannt und haben schon Besucher von weit her ins Gasteinertal gelockt. Mitten auf den Straßen und über die Dächer des Wintersportortes führt die mit Kickern und Slides gespickte Strecke. Auf die Zuschauer warten wieder jede Menge Action und spannende Duelle um den Sieg.

Wall of Fame für den Sieger, Livestream für die Fans

Der Sieger erhält sogar einen eigenen Stern an der Red Bull PlayStreets Wall of Fame. Nach Charles Gagnier (CAN, 2007 und 2013), Oscar Scherlin (SWE, 2008), Russ Henshaw (AUS, 2009) und Elias Ambühl (CH, 2011) hat sich der Norweger Oystein Braaten (2015) in Sternform ebendort eingereiht. Dieser wird in einer feierlichen Zeremonie im Vorfeld des Red Bull PlayStreets, am 22. Februar enthüllt.

Wer die Freestyle-Skiing-Party nicht am eigenen Leib miterleben kann, versäumt trotzdem keine Sekunde, denn das Finale ist auf Red Bull TV live ab 20.00 Uhr sowie auf redbull.tv/playstreets zu sehen.

Rider: Dennis Ranalter - Foto: Red Bull Content Pool / Dean Treml

