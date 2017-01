Mixtape: Levi Luggen

Felix Schäfer -

Jetzt wo der Winter endlich richtig losgegangen ist, bekommt ihr von uns wieder den passenden Sound zum Shredden. Diesmal mit einer ordentlichen Ladung Rock'n'Roll von Levi Luggen.

Levi beim Banked Slalom in Riksgränsen | © Sebi Madlener

Levi Luggen hat im aktuellen Method-Movie wieder mal gezeigt, wie feinstes Schweizer Snowboarden aussieht. Vom einstigen Nachwuchs-Fahrer hat er sich zu einem echten Charakter entwickelt, der seinen Weg abseits des Mainstream und der ganz großen Bühne sucht. Seine Liebe zum Backcountry ist über die Jahre stetig gewachsen und hat seinen Style geprägt und man sieht ihm in jeder Sekunde an, mit wie viel Spaß er bei der Sache ist.

Eine Liste, die nach Jacky-Cola und Mary Jane riecht...

Seine Track-Liste für dieses Mixtape spiegelt seine Art zu Snowboaren wider: old school, schnell und mit ordentlich Druck. Viel Gitarre, ein wenig Jacky-Cola und eine Prise Psychedelic. Speichert euch Levi's Playlist am besten gleich ab und nehmt sie auf eurem nächsten Trip in die Berge mit!

© Primesports.de