Neu im Dakine Team: Sammy Carlson

Jörg Angeli -

Dakine hat heute eine bemerkenswerte Erweiterung ihres Freeski Team bekanntgegeben. Sammy Carlson wird ab der Saison 2018/2019 zu dem amerikanischen Sportartikelhersteller zurückkehren, nachdem er bereits in der Vergangenheit als Athlet und Markenbotschafter für das Unternehmen tätig war.

Samy Carlson gehört momentan für uns zu den Top 3 Fahrern weltweit. Der 28-jährige Amerikaner produziert eigene Top Level Filme wie "On Top Of The Hood" oder "The Sammy C Project", ist auf den Brettern ein absolutes Allround-Talent und ripped von Big Mountain Lines über Pillows bis hin zu Park Kickern alles was Freeskiern so unter die Skier kommt und auch mit Awards wird seine Leistung regelmäßig angemessen gewürdigt.

Erst vor kurzem wurde er von den Kollegen vom Freeskier Magazin zum zweiten Mal in Folge zum "Skier Of The Year" gekürt - und das zu Recht! Außerdem staubte er die Titel für "Best Male Performance", "Best Powder" und "Best Air" bei den letzten Powder Awards ab. Weitere Errungenschaften von Sammy sind der erste Triple Cork, insgesamt acht X Games Medaillen und vieles mehr.

"Ich bin begeistert, wieder ein Teil der Dakine Crew zu sein und auf die ochwertigen Handschuhe und Packs vertrauen zu können. esonders freue ich mich darauf, bei der Entwicklung und dem Design von euen Dakine Accessoires mitwirken zu können. Haltet Ausschau nach meiner neuen Signature Kollektion n der nächsten Saison" - Sammy Carlson

Glückwunsch an Dakine und Sammy zur neuen Partnerschaft!

