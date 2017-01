Redaktion -

Nachdem Völkl Snowboards demnächst unser Business verlässt, müssen sich die Teamrider neue Sponsoren suchen. Michi Schatz von der sane Gang war dabei erfolgreich und ist jetzt bei Fanatic Snowboards untergekommen. Hier ist das "Welcome to the Team" Video vom Don IBK!

Stylisch wie immer unterwegs: Der neue Fanatic Snowboards Teamrider Michi Schatz!

Filmed by Theo Acworth

Edited by SANE!

