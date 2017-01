Neu im ON3P Team: LSM

Jörg Angeli -

Lucas Stål Madison von der "The Bunch" Crew hat einen neuen Ski Sponsor an Land gezogen. Ab sofort wird der Schwede für die Core Brand ON3P unterwegs sein. Hier ist sein Welcome to the Team Video!

Lucas Stål Madison hat ein mehr als gutes Jahr 2016 hinter sich und auch 2017 beginnt ziemlich gut für ihn. Mit ON3P hat er einen in der Core-Szene verwurzelten Sponsor gefunden, der wirklich gut zu ihm passt. Checkt sein erstes Video auf den neuen Latten und genießt die Show!

Lucas Stål Madison

