Open Faces Freeride Contests 2017 legen in Kappl-Paznaun los

Das Warten hat ein Ende: Die OPEN FACES FREERIDE CONTESTS schreiten am kommenden Wochenende in Kappl-Paznaun zum ersten Mal in diesem Winter zur Tat.

Kommenden Samstag, 21. Jänner, steht, im Rahmen eines 2*FWQ und eines 2*FJT-Bewerbs, das Face „Quellspitze“ im Blickpunkt.

Der erste Tourstopp der OPEN FACES FREERIDE CONTESTS 2017 steht vor der Tür. Kappl-Paznaun ruft am kommenden Wochenende gleich zwei Bewerbe auf den Plan. Das World Tour-erprobte Face „Quellspitze“ wird beim 2*OPEN FACES einmal mehr seine Krallen ausfahren und die 80 Rider aus 11 Nationen vor eine harte Bewährungsprobe stellen. Im Kampf um 600 gewichtige Siegpunkte für das Qualifier-Ranking gilt es aber, einen kühlen Kopf zu bewahren, und der Jury, auf dem Weg ins Ziel, mit einer flüssigen Line und aufsehenerregenden Tricks Höchstnoten aus der Tasche zu ziehen.

Auf die Youngsters der Freeride-Gemeinde wartet mit dem 2*OPEN FACES JUNIORS KAPPL-PAZNAUN beste Gelegenheit, ihr Können im Tiroler Backcountry auszupacken, und sich so in der Nachwuchs-Szene einen Namen zu machen.

Public Area bei der Ablittkopfbahn mit allem Drum und Dran

Für alle Fans ist das atemberaubende Face „Quellspitze“, von der Public Area beim Sunny Mountain Restaurant aus, perfekt einsehbar. Das Areal liegt direkt neben der Talstation der Ablittkopfbahn und ist mit den Skiern erreichbar. Neben der perfekten Sicht auf Runs und Rider herrschen hier mit Moderation, Musik und Live-Übertragung beste Bedingungen für ein einzigartiges Freeride-Erlebnis. Umrahmt wird das erste Contesthighlight der Saison vom Kappl Freeride Festival, das beginnend am Freitag, 20. Jänner, mit vielen Programmhighlights aufwartet: Workshops, Technikkurse, Vorträge und vieles mehr.

Programmübersicht Kappl Freeride Festival:

FREITAG, 20.01.2017

Onsnow Sunny Mountain

12:00 - 16:00 Freeride Testival

13:00 kostenlose Freeride/LVS Workshops der Schischule Kappl Aktiv

Aftersnow Tipizelte Gemeindeplatz

20:00 kostenloser Einlass Meet & Greet

21:00 - 23:00 AlpCon Filmtour - Freeride Movienight

(kostenloser Einlass)

SAMSTAG, 21.01.2017

Onsnow Sunny Mountain

10.00 Uhr Start Open Faces Freeride Contest 2*FWQ und *FJT

15.00 Uhr Flower Ceremony - Sunny Mountain Restaurant

09:00 - 16:00 Freeride Testival

13:00 kostenlose Freeride/LVS Workshops der Schischule Kappl Aktiv

Aftersnow Tipizelte Gemeindeplatz

ab 20:00 Freeride Party und Price Giving Dorfplatz Kappl

SONNTAG, 22.01.2017

Onsnow Sunny Mountain

09:00 - 15:00 Freeride Testival Kappl Sunny Mountain

Übersicht OPEN FACES FREERIDE CONTESTS-Kalender 2017 neu!

20.- 22.01.2017 KAPPL PAZNAUN 2*FWQ und 2*FJT

27.- 29.01.2017 HOCHKAR 1*FWQ

NEU!04.02.2017 AXAMER LIZUM 3*FWQ

11.2.2017 ALPBACHTAL 1*FWQ, 2**FJT

17.-19.02.2017 SILVRETTA MONTAFON 2*FJT

24.-26.02.2017 SILVRETTA MONTAFON 3*FWQ

10.-12.03.2017 SAALBACH 3*FJT

24.-26.03.2017 OBERGURGL HOCHGURGL 4*FWQ

07.-09.04.2017 GASTEIN 2*FWQ

