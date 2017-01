Park Opening am Hexenkessel

Christian Wörndle -

Snowpark im Skigebiet Garmisch-Classic öffnet am kommenden Samstag / Kostenloses Coaching mit Freeski- & Snowboardprofis von 10 bis 13 Uhr

Die Parkshaper der Bayerischen Zugspitzbahn haben in den letzten Tagen ganze Arbeit geleistet. Am Samstag, den 21. Januar 2017, ist es nun soweit und der Park am Hexenkessel kann erstmals in dieser Saison in Betrieb genommen werden. Zum offiziellen Opening wartet ein besonderes Schmankerl auf alle Parkbesucher: Von 10 bis 13 Uhr lädt die Bayerische Zugspitzbahn gemeinsam mit lokalen Profi-Freeskiern und dem Snowboardclub Garmisch-Partenkirchen zu einem kostenlosen Coaching ein.

Neu in dieser Saison: Seit kurzem hat der Park am Hexenkessel auch eine eigene Facebook- Seite. Unter www.facebook.com/park.am.hexenkessel gibt es aktuelle Infos, Bilder und Videos vom Hexenkessel. Neben weiteren Coachings im Park ist in dieser Wintersaison auch ein Fotocontest geplant.

