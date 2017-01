Picture oft he Month Contest im Park am Hexenkessel

Christian Wörndle -

Wie ihr hoffentlich alle schon mitbekommen habt, ist der Park am Hexenkessel im Skigebiet Garmisch Classic seit nun knapp zwei Wochen geöffnet.

Nun lohnt es sich gleich doppelt auch Mal selbst vorbeizukommen, denn ab sofort wird das „Picture oft he Month“ gekürt. Zu gewinnen gibt es tolle Preise aus dem Hause K2.

Was genau müsst ihr tun?

Knipst einfach ein Foto im Park und verlinkt es auf facebook mit dem Park am Hexenkessel und dem Hashtag #hexenkessel. Am Ende des Monats wird dann jeweils der Gewinner gekürt und reichlich beschenkt. Von dem her, schaut die nächsten Tage einfach Mal vorbei, macht ein Foto und stellt es Online. Das macht ihr doch sowieso alle eh immer schon von allein ;-)

Viel Spaß und Erfolg! Unten könnt ihr noch ein paar aktuelle Impressionen aus dem Park begutachten:

© Primesports.de