Preview: Click On The Mountain 2017

Redaktion -

Das Click On The Mountain Freeride Event ist eine einzigartige Veranstaltung am Mont Blanc in Frankreich. Eine Woche verbringt ihr mit eurem Team und professionellen Fahrern, Filmern und Fotografen im Backcountry von Courmayeur und dem Mont Blanc.

Seit 2016 verfolgt das Click On The Mountain Team mit der Einführung der "Video Edition" ein innovatives Konzept.

Die Idee

Click On The Mountain ist ein Foto- und Video-Contest. Dabei sind Fahrer, Filmer und Fotografen in einzelne Teams eingeteilt und jede Gruppe verbringt sechs Tage im Backcountry von Courmayeur und dem Mont Blanc, um dort die besten Foto- und Videoshots des eigenen Teams einzufangen.

Jedes Team verfolgt drei Ziele innerhalb der sechs Tage in Frankreich:

Die Produktion eines Videos mit mindestens 120 Sekunden

Ein Fotobuch mit 10 Bildern

Die Produktion eines Instagram Video mit 15 Sekunden

Der 6-tägige Veranstaltungszeitraum umfasst die komplette Zeit für die Shootings, das Editing und die Postproduction des eingefangenen Materials.

Die Teams

Das Team sollte für einen möglichst hochwertigen Output gut gewählt sein. Alle sollten mit den gegebenen Bedingungen, egal ob mit dem Spot oder dem Wetter, zurecht kommen und das bestmögliche Ergebnis herausholen können.

Ein Team setzt sich wie folgt zusammen:

1 Filmer

1 Fotograf

2 Fahrer (Freeskier oder Snowboarder)

Was gibt's zu gewinnen?

Der Aufwand für die Fotos und Videos wird natürlich auch belohnt. Folgende Preise könnt ihr mit eurem Team abstauben:

Best Video: 5.000€

5.000€ Best Photo ausgewählt von der Jury sowie von einem öffentlichen Voting: 2.000€

2.000€ Zusätzliche Fotokategorien: Best Action Shot, Best Lifestyle Shot, Best Light Effect, Best Street Shot

Best Action Shot, Best Lifestyle Shot, Best Light Effect, Best Street Shot Bestes Instagram Video: TBA

Die Jury

Die Jury besteht aus einer Auswahl von professionellen Fahrern und Industrie-Insidern.

Die Bewertung erfolgt nach vier Punkten:

Kreativität und Innovation

Riding

Lifestyle

Einbindung der Location

Das Programm im Überblick

Montag

Präsentation der Team und Erläuterungen zu dem Format

Briefing der Fotografen, Filmer und Fahrer über das Wochenprogramm sowie den Contest Rules

Dienstag

Free Shooting

Mittwoch

Free Shooting

Donnerstag

Free Shooting

Freitag

Editing und Media Tag

Bearbeitung der eigenen Fotos und Videos

Interviews mit den eingeladenen Media Teams

Samstag

Abgabe der Clips und Fotos

Pricegiving

Party All Night Long

Locations

Courmayeur ist eine kleine Stadt am Fuße des Mont Blanc im Westen Frankreichs. Das Gebiet ermöglicht hervorragendes Freeriding und mehr als genug Spots, um richtig gute Bilder und Videos aufzunehmen.

Die Teams werden in vier verschiedenen hochklassigen Hotels untergebracht. Das Pricegiving mit einer Foto Ausstellung sowie Video Präsentationen wird in der Maserati Mountain Lounge stattfinden, die anschließende Party in einem nicht weit entfernten lokalen Club.

Klingt interessant für euch? Dann empfehlen wir einen Besuch der offiziellen Webseite. Dort findet ihr auch eine Übersicht von verschiedene Event-Packages.

Außerdem lohnt sich auch das Folgen auf der Facebookseite sowie auf Instagram.

© Primesports.de