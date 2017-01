PRIME Bonus-Vlop #1 – Night Shred mit Torge Nagel

Jörg Angeli -

Wir hatten von letzter Woche noch ein paar Shots übrig, haben die in einen Topf geworfen und daraus einen kleinen aber feinen Night Edit aus Nesselwang gebastelt.

Der Park in Nesselwang ist momentan absolut on point. Endlich ist genug Schnee da, um das volle Potential an dem Allgäuer Berg auszunutzen. Außerdem ist es die einzige Möglichkeit für ein paar schnelle Parklaps nach der Arbeit.

Mehr aktuelle Infos über den Snowpark Nesselwang findet ihr auf Facebook sowie Instagram.

Der brandneue PRIME Sports Youtube Channel mit regelmäßigen Vlogs aus der Freeski- und Snowboardszene

Zudem haben wir einen neuen Youtube Channel, auf dem wir ab sofort regelmäßig neue Vlogs veröffentlichen wollen. Wir freuen uns über Subscriber!

