Recap: Vans Groms Open – Billy Cockrell gewinnt das 10-jährige Jubiläum

Redaktion -

Bereits zum 10. Mal am Tag der Heiligen Drei Könige, den 06.01.2017 wurden im Vans Penken Park in Mayrhofen im Zillertal die alljährlichen Vans Groms Open, ein Nachwuchsbewerb für Freestyle Snowboarder bis 18 Jahren, ausgetragen.

Sorgten für viel Airtime: Die Groms und Rookies bei den Vans Groms Open 2017 in Mayrhofen.

Das internationale Fahrerfeld war breit gestreut und so fanden sich bei eisigen Temperaturen um die minus 15 Grad, aber meist blauem Himmel, Teilnehmer aus Belgien, Tschechien, Ukraine, Großbritannien, Österreich, Deutschland und Litauen ein. Der Parkour bestand aus wahlweise Down Rail oder Down Tube, gefolgt von einem Kicker mit ca. 8m Table, ein weiterer mit etwa 10m Table und als Abschluss ein cirka 12m Kicker.

Trotz heftigem Schneefall am Vortag konnte aufgrund der souveränen Arbeit der Shapecrew rund um Oriol Rosell fast pünktlich um 11 Uhr gestartet werden. Die Judges Lars Oesterle und Teo Ivancic beurteilten die Fahrer nach einer 2-stündigen Session in 4 Kategorien mit jeweils 3 Durchgängen, wobei jeweils der beste Run zählte.

Flips sind auch für die "Kleinen" überhaupt kein Problem mehr.

Am Ende des Tages konnte sich der junge Brite aus Sheffield, Billy Cockrell über den Sieg in der Rookie Kategorie freuen – technisch höchst anspruchsvoll am Rail, clean und stylisch über die Kicker gewann er mit einem cab 180 50-50 fr 180 out am Downrail, cab 540 am ersten, frontside 360 am zweiten und backside 720 am dritten Kicker.

Der junge Tscheche Jan Rovenski sicherte sich den 2. Platz mit backside bluntslide 270 out, backside 540,cab 180, backside 720 auf den Kickern gefolgt von einem weiteren Briten, Joch Cook, der mit cab 180 50-50 frontside 180 out, backflip, backside 360 und frontside 540 den 3. Rang erreichte.

In der Groms Kategorie gewann der aus Litauen stammende Motiejus Morauska mit tap 50-50, backside rodeo 540, switch backside 540, frontside 720 vor dem Innsbrucker Lukas Frischmut mit cab 180 50-50 backside 180 out, cab 180, backsides 360 und einem sehr stylischen Method Air. Drittplazierter wurde Nico Winkler aus Jenbach in Tirol mit 50-50, backside rodeo 540, cab 180 und frontside 360.

Neben den Kickern wurde natürlich auch die Jibline von den Groms auseinander genommen.

Sehr schöne 360s, Nose und Tail Grabs konnten auch bei den jüngsten Teilnehmern, den Super Groms beobachtet werden. Hier gewann Niklas Huber aus Deutschland, vor Paul Frischhut aus Innsbruck und Mark Schrott, ebenfalls aus Deutschland.

Einen harten Kampf gab es in der Girls ONLY Kategorie, hier sicherte sich die Belgierin Evy Poppe den Sieg vor der Tschechin Adela Kreisingerova und der aus Bayern stammenden Annika Morgan.

Beste Stimmung am Dropin bei den Vans Groms Open 2017

Nach dem Wettbewerb fand in der Grillhofalm die Siegerehrung statt, die Wilcard für das World Rookie Finals in Kaprun ging an Billy Cockrell.

Der nächste Contest im Vans Penken Park, die Penken Battle, ist bereits kommendes Wochenende.

Top 3 Supergroms: Paul Frischhut, Niklas Huber, Mark Schrott (v.l.n.r.)

Top 3 Rookies: Jan Rovenski, Billy Cockrell, Josh Cook (v.l.n.r.)

Top 3 Groms: Lukas Frischhut, Motiejus Morauskas, Nico Winkler (v.l.n.r.)

Top 3 Supergroms: Paul Frischhut, Niklas Huber, Mark Schrott (v.l.n.r.)

Top 3 Ladies: Adela Kreisingerova, Evy Poppe, Annika Morgan (v.l.n.r.)

Alle Results im Überblick

© Primesports.de