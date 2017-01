Recap: Zillertal Välley Rälley 3. Tourstop in Gerlos – Zillertal Arena

Redaktion -

Pünktlich zum 3. Tourstop zeigte sich die Zillertal Arena am 21. und 22. Januar 2017 von ihrer besten Seite. Hier ist der ausführliche Nachbericht mit Bildern, allen Results und dem neuen Highlight Video.

Rider: Felix Widnig - Foto: Matt McHattie

Die weite Anreise vieler Teilnehmer wurde zum 3. Zillertal Välley Rälley hosted by Ride Snowboards Tourstop in der Zillertal Arena/Gerlos mit perfekten Bedingungen und einem Wochenende voller Sonnenschein belohnt. In entspannter Atmosphäre standen am Coaching Tag neben dem kostenlosen Materialtest von Ride Snowboards, auch die Coaching Sessions mit den Ästhetikern und Team Coaches, sowie der Ride highest Ollie Contest auf dem Programm.

Am Sonntag ging es dann beim Slopestyle Contest nicht nur um Ruhm, Ehre und Preisgeld, sondern diesmal besonders um den Style und die Välley Rälley Krone! Snowboarder sämtlicher Nationalitäten präsentierten ihre besten Tricks vor großem Publikum, um sich schließlich auch eine Medaille und Punkte im Gesamt Tour Ranking zu verdienen.

MonEpic aka Andreas Monsberger hat ganze Wochenende in Bewegtbildern zusammengefasst.

Besser? Geht fast gar nicht!

Der dritte Zillertal Välley Rälley hosted by Ride Snowboards Tourstop ging unter wolkenlosem Himmel über Gerlos und mit strahlendem Sonnenschein in der Zillertal Arena über die Bühne. Wie immer wurde am Coaching Tag tatkräftig im Snowpark trainiert und getestet, was das Zeug hält. Zum Abschluss des Tages übertrafen sich die Teilnehmer sämtlicher Altersklassen beim Ride highest Ollie Contest.

Highest Ollie Contest - Rider: Fabi - Foto: Matt McHattie

Dabei stand nicht der Sieg, sondern die Kreativität und der Spass an einer gemeinsamen Session im Vordergrund stand. Schließlich gingen alle glücklich und zufrieden mit jeder Menge Sachpreisen von Ride Snowboards nach Hause.

MonEpic hat den Coaching Tag mit einem Followcam Onetake festgehalten.

Contest Tag

Am Contest Tag ging es dann um die Krone! Denn der vorletzte Tourstop brachte eine richtungsweisende Neuverteilung im Välley Rälley Gesamt Tour Ranking und wertvolle Punkte im World Snowboard Tour Ranking und für die N.ASA AustriaCups mit sich.

Rider: Nico Winkler - Foto: Matt McHattie

Die Tagessieger wurden in gewohnter Manier gefeiert und geehrt. Bei den Kleinsten standen Karolina Stroh aus Deutschland und Lewis Hopkinson vom Team UK ganz oben auf dem Super Grom Treppchen. Vorjahres-Välley-Rälley-Prinzessin Evy Poppe aus Belgien gewann den Contest der Grom Girls, während Baldur Vilhelmsson aus Island bei den Grom Boys die Goldmedaille absahnte.

Adela Kreisingerova aus Tschechien und Moritz Kaufmann aus Österreich heißen die Sieger der Rookie Klasse. Weder bei den Frauen, noch bei den Männern kam jemand an den Belgiern vorbei: sowohl Djoelie Ectors, als auch Ben Theunissen schafften es jeweils auf dem ersten Platz. Ihr Landsmann Kevin Trammer holte sich nicht nur die Silbermedaille bei den Männern. Mit seinem stylischen 360 in, 360 out auf dem ersten Rail beeindruckte er die Judges und räumte zusätzlich den Billabong Best Trick Award und ein komplettes Outerwear Outfit ab.

Einer für alle, alle für einen! - Foto: Matt McHattie

Als jüngster Teilnehmer wurde schließlich der 7-jährige Matti Bockhorni von den Ästhetikern mit dem “Most impressive Grom” Award ausgezeichnet.

"Wir freuen uns, dass die Välley Rälley bereits zum dritten Mal bei uns zu Gast war und blicken auf ein Wochenende mit perfektem Wetter und sehr gut organisierten Contest zurück. Die Teilnehmer zeigten ihr Können und hatten augenscheinlich viel Spaß" - Heike Schoof,Marketing Zillertal Arena

Volles Haus in der Zillertal Arena zur Välley Rälley - Foto: Matt McHattie

Der Snowpark Gerlos ist noch bis Mitte April geöffnet und wird täglich von den Shapern der Zillertal Arena präpariert. Alle Infos und Updates auf zillertalarena.com.

Podien

Die komplette Results-Liste findet ihr auf valleyralley.at.

Best Trick: Kevin Trammer mit einem 360in 360out

Top 3 Grom Girls: Melissa Peperkamp, Evy Poppe, Annika Morgan

Top 3 Grom Boys: Nico Winkler, Baldur Vilhelmsson, Till Strohmeyer

Top 3 Men: Patrick Gruber, Ben Theunissen, Kevin Trammer

Top 3 Supergrom Girls: Tina Schrott, Karolina Stroh, Heli Bockhorni

Top 3 Supergrom Boys: Charlie Lane, Lewis Hopkinson, Sergii Sanzhapov

Top 3 Rookie Boys: Billy Cockrell, Moritz Kaufmann, Botond Fricz

Top 3 Rookie Girls: Amber Cordingley, Adela Kreisingerova, Michaela Tiefenbacher

Top 3 Women: Katharina Kasper, Djoelie Ectors, Tereza Sebkova

