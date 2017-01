Saturday Night Fever @ Crystal Ground

Felix Schäfer -

Samstagabend in die Dorf-Disse und schwofen gehen oder lieber in den Crystal Ground zum Jibben? Für Lukas Beyer, Vinz Schweizer, Moritz Kläger und Flo Schumacher eine klare Sache. "Nice move. Did you make that up?" - "Yeah, well I saw it on TV first, then I made it up." Toni Moreno in 'Saturday Night Fever' verbringt seine Samstagabende in der Disco und probiert neue Moves aus, Lukas Beyer, Vinz Schweizer, Moritz Kläger & Flo Schumacher jibben dagegen lieber den Crystal Ground im Kleinwalsertal. Finden wir zehnmal besser.

Was steht an im Crystal Ground?

11.02.2017 Charity Shred

17. bis 19.03.2017 Jib Days

01.04.2017 Attage x Foreal Demo

© Primesports.de