Sram Eagle – Developed in Germany

Vroni Weiß -

Sram ist Marktführer bei 1-fach Antrieben. Die Sram Eagle ist Pioniersarbeit in Sachen 1x12-Schaltung. Zu einem maßgeblichen Teil wurde diese in Deutschland entwickelt. Hier das Video und große Gallery dazu.

Deutsche Ingenieurskunst für die Sram Eagle

Einer der Hotspots der Produktentwicklung für Mountainbike-Antriebe sitzt in Deutschland. Genauer gesagt in Schweinfurt. Dort betreibt Sram ein Ingenieurs- und Entwicklungszentrum.

Und eben dieses war verantwortlich für das erste Präzisions-Kugellager, die erste Kugellagernabe, den ersten Freilauf und jetzt Sram Eagle™, den Sram 1x™ Antrieb.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass deutsches Know How maßgeblich in das neue Potenzial von Mountainbike-Antrieben miteingeflossen ist.

Hier kommst du zur Eagle-Produktseite von Sram.

