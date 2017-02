Jörg Angeli -

Blue Bird beim Big Mountain Hochfügen presented by Dynastar / Lange am letzten Wochenende, aber mit durchaus herausfordernden Bedingungen für das 68-köpfige Starterfeld aus 15 Nationen. Die begehrten Trophäen und das Preisgeld in Höhe von € 10.000 Euro gehen an Craig Murray, Lotten Rapp sowie die beiden Sieger in der Snowboard Kategorie.

Update vom 13. Februar 2017 - Alle Highlights im Videoüberblick

Ski Herren - Rookie Craig Murray überzeugt

Das Podium der Männer: Mickael Bimboes, Craig Murray und Solan Dejou.

Bei den Ski Herren überzeugte der Neuseeländer Rookie Craig Murray, der zum erstem Mal beim Big Mountain Hochfügen an den Start ging. Er zeigte einen enormen Flatspin 360. Sein Run war extrem flüssig und beeindruckte auf allen Ebenen. Der zweite Platz ging an den Franzosen Mickael Bimboes. Er zeigte einen extrem schnellen und flüssigen Run. Den dritten Platz belegte mit Solan Dejou ebenfalls ein Franzose. Er präsentierte einen sehr aggressiven Run und hatte wahrscheinlich den größten Move. Ein kleiner Fehler bei der Landung brachte ihn auf den dritten Platz.

Ski Damen - Lotten Rapp holt den Sieg

Das Podium der Damen:Claudia Aliaga, Arguas, Lotten Rapp und Maude Besse

Die Schwedin Lotten Rapp errang sich nach ihrem Sieg in Hochfügen 2014 erneut den ersten Platz bei den Ski Damen. Lotten beeindruckte mit einer sehr technischen Fahrt, eindrucksvollen Sprüngen und perfekten Landungen. Claudia Aliaga aus Chile sicherte sich mit einer starken und flüssigen Fahrt die silberne Trophäe. Als dritte auf das Podium schaffte es die Schweizerin Maude Besse. Sie zeigte beeindruckendes Skikönnen.

Judges überaus zufrieden mit dem gesamten Event

FWT Advisorin und Head Judge Snowboard Female, Snowboard Men und Ski Female Monika Tatarkova zeigte sich begeistert: "Es war wieder eine wunderbare Veranstaltung. Wir haben Runs auf sehr hohem Level gesehen. Hochkarätig war auch die Organisation des Events". Head Jugde Ski Men Dion Wade Newport sagte: „Es war mir wie stets ein großes Vergnügen beim Event mit dabei zu sein."

"Hochfügen erfüllt die hohen Erwartungen, welche die Freeride Community an seinen beliebten Qualifier setzt, wieder vollständig erfüllt." - Head Jugde Ski Men Dion Wade Newport

Die komplette Ergebnislisten

© Primesports.de