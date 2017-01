WIN: Zwei Tage beim Shops 1st Try!

Felix Schäfer -

Der Winter ist gerade richtig losgegangen und schon könnt ihr bei uns einen Trip zum Shops 1st Try im Alpbachtal gewinnen und das neue Material der nächsten Saison testen! Der Shops 1st Try ist der erste exklsuive On-snow-Materialtest des Jahres für Snowboard-Händler. Vor allem Shop-Besitzer und deren Mitarbeiter aus Deutschland und Österreich, aber auch aus weiteren europäischen Ländern nutzen seit Beginn dieses Event, um sich einen Überblick über die Kollektionen der kommenden Saison zu informieren. Und am wichtisten: Den Stuff direkt auszuprobieren! Schließlich ist die kompetente Beratung ihrer Kunden vor Ort der große Vorteil der Shops gegenüber ihrer Konkurrenz. Um die 50 Brands werden beim diesjährigen Shops 1st Try vor Ort sein und ihre neuen Boards, Bindungen, Boots, Helme, Goggles etc. vorzustellen.

Und jetzt ihr!

Wie bereits erwähnt ist der Shops 1st Try ein exklusives Händler-Event. Bis jetzt! Denn nun könnt ihr selbst mit einer Begleitperson vom 23. bis 24. Januar 2017 ins Skijuwel Alpbachtal-Wildschönau kommen und die Produkte der Saison 2017/18 mit auf die Pisten nehmen und auf Herz und Nieren prüfen! Das Skijuwel Alpbachtal-Wildschönau schenkt einem glücklicklichen Gewinner und seiner Begleitung eine Übernachtung vom 23. auf den 24. Januar 2017 im Doppelzimmer, Lifttickets sowie den Zugang zum "Highlight Exhibtion Dinner" im Congress Centrum Alpbachtal, bei dem zahlreiche Outerwear-Brands ihre neuen Kollektionen präsentieren. Likt uns auf Facebook (falls ihr das nicht eh schon getan habt), schreibt uns eine E-Mail an info@prime-snowboarding.de mit dem Betreff: "I want to test next year's shizzle!" samt vollständigem Namen und Anschrift und mit ein wenig Glück seid ihr beim Shops 1st Try 2017 mit dabei. Viel Glück und viel Spaß beim Testen!

Wer hat Lust, das Material der nächsten Saison beim Shops 1st Try zu testen?

Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau

Skijuwel Alpbachtal-Wildschönau | © alpbachtal.at

Die Testarea befindet sich am Parkplatz der Talstation der Pöglbahn in Inneralpbach. Das ist ziemlich praktisch, denn so lässt sie sich ohne Liftfahrt erreichen und ihr könnt mit dem Testmaterial direkt in den Lift einsteigen und ins Gebiet starten. Wollt ihr nur einen kurzen Testrun absolvieren und so viel Material wie möglich ausprobieren, könnt ihr an der Mittelstation aussteigen. Für einen längeren Run fahrt ihr weiter bis zur Bergstation. Dort könnt ihr wählen - je nach Material - ob ihr durch den Snowpark Alpbachtal jibben oder mit einer weiteren Liftfahrt zum Wiedersberger Horn fahren wollt, wo euch einige Freeride-Varianten offen stehen. Ihr seht: ganz egal, ob ihr ein weiche Jib-Bindung oder ein Freeride-Board an den Füßen habt, im Alpbachtal findet ihr für beides den richtigen Run.

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Das Gewinnspiel endet am 17.01.2017 um 18:00 Uhr. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

