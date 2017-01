Yoann Barelli ab sofort auf Commencal Bikes unterwegs

no video Laurenz Utech -

Das Fahrerkarussel dreht sich unaufhaltsam weiter und diesmal ist es Yoann Barelli, der sich von seinem bisherigen Sponsor Giant verabschiedet und auf den Commencal Wagen aufspringt! Alle Infos zum Wechsel und Yoanns Welcome Edit gibt's hier.

Yoann Barelli ist einer der progressivsten Endurofahrer der letzten Jahre. Er konnte sich bisher von Saison zu Saison steigern und hat mit seiner neuen Wahlheimat Kanada die perfekten Trainingsbedingungen direkt hinterm Haus. Das scheint auch dem andorranischen Bikehersteller Commencal nicht entgangen zu sein, der den sympathischen Franzosen nun unter Vertrag genommen hat.

Yoann Barelli wechselt von Giant zu Commencal

Barelli hatte bereits Tage vor der offiziellen Verkündung des Sponsorenwechsels, seinen Weggang von Giant verkündet und seine Fans auf die Folter gespannt. Auf seinen Social Media Kanälen veröffentlichte er immer wieder Teaser des bevorstehenden Wechsels.

Here it is hahaaaaaaaaaaaaaa !!! 😂😂😂 So... what is it ??? 😉 #sorad #behappy #bebarelli Ein von 🇫🇷YOANN BARELLI🇨🇦 (@yoannbarelli) gepostetes Foto am 30. Dez 2016 um 23:30 Uhr

Yoann bedankte sich ebenfalls früh und mehrmals bei seinem ehemaligen Sponsor Giant, der ihn seit dem Beginn seiner Profikarriere unterstützt hatte. Es ist kaum vorstellbar, dass ein so starker und erfahren wirkender Fahrer erst vier Jahre im Profigeschäft mitmischt. Neben seinem Bikesponsor hat Yoann auch seinen Beklidungssponsor gewechelt und wird nun von Dakine ausgestattet. Wir sind gespannt, was er 2017 auf seinem neuen Arbeitsgerät, dem Commencal Meta, reißen wird und wünschen ihm viel Erfolg und vor allem weiterhin so viel Spaß bei seinem Job, wie bisher!

Schau dir Yoann Barellis krassen Welcome Edit an:





Welcome Yoann ! from COMMENCAL on Vimeo.

Folge Yoann Barelli auf Instagram um immer auf dem Laufenden zu bleiben!

