YT Industries stellt 2017er Bikes vor

Laurenz Utech -

Brandneue Ausstattungsvarianten, frisches Design und neue Größen - alle Infos zu den 2017er Bikes von YT Industries findest du hier!

YT Industries sorgt mal wieder für Furore: Nachdem die Brand ihren letzten großen Transferdeal mit Neko Mulally verkündet hat, präsentiert sie nun ihre 2017er Bike Range. Alle Infos zu den neuen Größen sowie Ausstattungsvarianten findest du in der folgenden Pressemitteilung.

Aaron Gwin gibt ordentlich Gas auf dem 2017er jeffsy.

Jeffsy, Capra und Tues sind dieses Jahr allesamt in der exklusiven CF Pro Race-Version erhältlich. Durch die neue Farbe „Liquid Metal“ sollen die High-End-Bikes nicht nur ein Eyecatcher auf dem Trail sein – auch durch ihre Top-Komponenten und zahlreichen Setup-Möglichkeiten wollen sie vor allem versierte Pro-Rider und Racer ansprechen. Ein Highlight der neuen Range ist die Einführung der Rahmengröße XL beim Capra CF und Tues CF, für alle Rider, die gern mit längerem Reach durch die Wälder stempeln. Darüber hinaus bietet die 2017er Range alles, wofür YT bekannt geworden ist: Vom Einsteiger-Racer für Young Talents bis zum hochwertigsten Premium-Bike ist für jeden Geldbeutel und Riding-Style etwas dabei.

YT legt noch eine Schüppe nach - Das 2017er Jeffsy

Beim Release im vergangenen Jahr schlug Jeffsy ein wie eine Bombe - 2017 wird noch einmal nachgelegt: YTs aggressive 29“ Trailmaschine kommt dieses Jahr auch in der CF Pro Race Variante, an der sich nur allerfeinste Komponenten finden. Mit dem Kashima beschichteten Fox Factory Fahrwerk, Sram Guide Ultimate Bremsen, Renthal Carbon-Lenker und den Carbon-Laufrädern von e*thirteen inspiriert dieses Bike nicht nur auf der Rennstrecke zu Höchstleistungen. Die neue trs+ Kassette von e*thirteen liefert dafür die optimale Bandbreite.

Auch mit dem Jeffsy CF Pro kann getrost gehämmert werden, denn das verbaute Fox Fahrwerk schluckt Unebenheiten auf dem Trail in gewohnter Manier. Für diejenigen, die sich mehr Feinabstufung beim Schalten wünschen, bieten das Jeffsy CF Two und AL Two mit ihrem Zweifachantrieb von Sram ausreichend Reserven. Und last but not least gibt es mit dem AL One ein pikfeines 1x11 Einsteigerpaket, das mit zuverlässigen Parts und einem starken Preis punkten will.

Das 2017er Capra

Die Carbon-Version der Enduro-Legende ist 2017 in drei unterschiedlichen Ausstattungen erhältlich: CF Pro Race, CF Pro und CF. Das CF Pro Race hält den Flaggschiffstatus auch in der Enduro-Range und geht einmal mehr mit einem hochwertigen Kashima beschichteten Fox Fahrwerk an den Start. Mit 170 mm Federweg vorn und hinten ist es optimal für raues Terrain, Bikeparks und kompromisslosen Renneinsatz gerüstet. Ganz neu sind die e*thirteen TRSr Carbon-Laufräder am CF Pro Race sowie die Sattelstützen von Race Face und e*thirteen, die am CF Pro und CF das erste Mal zum Einsatz kommen.

Weltcup Gewinner Aaron Gwin auf dem YT Capra CF.

Wer lieber auf Aluminium abfährt, wird entweder mit dem AL Comp oder AL das passende Gefährt finden. Beide Modelle sind mit RockShox Federelementen ausgestattet: Vorne arbeitet die hoch gelobte Lyrik RC mit 170 mm Federweg, hinten kommen der Monarch+ RC3 bzw. der Rock Shox Monarch+ R zum Einsatz. Alle Capra-Modelle werden für optimale Schaltperformance dieses Jahr mit 1x11 Antrieben von Sram ausgeliefert.

2017er Tues - Das Gwinning Bike

Aaron Gwin hat im letzten Jahr erfolgreich bewiesen, dass das Tues nicht nur ein absolut World Cup taugliches Downhillbike ist, sondern auch die Gene mitbringt, die Nummer eins auf dem Podest zu sein. Grund genug, das in diesem Jahr erstmalig mit einer CF Pro Race Version des Tues zu feiern: Ganz im World Cup Style kommt das Winner-Bike mit Fox 40 Float Factory Gabel und Fox Float X2 Factory Dämpfer. Neu in dieser Saison sind die von Gwin ins Spiel gebrachten TRP Quadiem G-Spec Bremsen. Die Carbon-Laufräder und -Kurbel von e*thirteen sowie Renthals Fatbar Carbon halten das Gewicht schön niedrig und die Geschwindigkeit hoch - so wie es sich fürs Racing gehört.

Doch bei YT gehört nicht nur das Flaggschiff auf die Rennstrecke, auch das Tues CF Pro und das Tues CF sind für den Wettkampf geboren: Während auch das CF Pro mit einem edlen Fox Fahrwerk bestückt ist, setzt YT beim Tues CF auf die absolut zuverlässig arbeitende und dabei einfach zu handhabende RockShox Boxxer Team und den Vivid R2C-Dämpfer. Das Tues AL ist schlussendlich die sichere Bank für den günstigen Einstieg in den Downhillsport - solide Komponenten für schmales Budget.

Weitere Informationen findest du auf der Website von YT Industries.

Text & Bilder: YT Industries PR

© Primesports.de