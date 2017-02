Air + Style 2017: Innsbruck

Felix Schäfer -

Der Air + Style 2017 in Innsbruck hat begonnen! Zum ersten Mal in der Geschichte des Events gehen in Innsbruck nicht nur die Jungs, sondern auch endlich die Mädels an den Start. Den Air + Style gibt es nun schon seit zwanzig Jahren. Es ist eines der wichtigsten und beliebstesten Events der europäischen Contest-Szene und lockt Jahr für Jahr die Zuschauermassen nach Innsbruck, die sich das Geschehen aus nächster Nähe anschauen wollen. Als der Air + Style vom legendären Bergisel-Stadion in die Olympiaworld umzog, befürchteten einige Schwarzseher, der Event könne an Charisma verlieren und weniger Leute anziehen. Glücklicherweise hat sich das nicht bewahrheitet und der Contest ist ein Zuschauermagnet wie eh und je.

Neben dem Big Air, an dem in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Reihe eingeladener Ladies an den Start gehen werden, gibt es auf der Main und Indoor Stage eine Menge Konzerte. Von den schwedischen Skate-Punks von Millencolin bis zum großen Abschluss mit den Beginnern wird den Zuschauern eine bunte Mischung geboten.

Marcus Kleveland, einer der absoluten Shooting-Stars, hat sich in Beijing eindrucksvoll gegen die anderen Fahrer durchsetzen können

Bis auf Darcy Sharpe sind mit Sieger Marcus Kleveland und Seb Toots die Podiums-Plätze aus Beijing dabei und ihr könnt davon ausgehen, dass die Jungs sich mächtig ins Zeug legen, um ihre Chancen auf den "Ring of Glory" beim Finale in Los Angeles vom 18. bis 19. Februar 2017 zu steigern. Die eingeladenen Fahrerinnen werden beweisen, dass es längst an der Zeit ist, sie endlich auch an den Start zu lassen. Wenn alles läuft wie geplant, stehen die Chancen gut, dass sie im nächsten Jahr hoffentlich auch an der gesamten Tour mitfahren können.

Sven Thorgren ist bereit für den Air + Style in Innsbruck und hat sichtlich Spaß beim Training

Startliste MEN

Marcus Kleveland, Sebastien Toutant, Roope Tonteri, Mons Røisland, Antoine Truchon, Michael Ciccarelli, Clemens Millauer, Kalle Jaervilehto, Sebbe De Buck, Moritz Thoenen, Jonas Boesiger, Tor Lundström, Mans Hedberg, Philipp Kundratitz, Maximilian Preissinger, Seppe Smits, Torgeir Bergrem, Nicola Dioli, Max Parrot, Sebastien Konijnenberg, Michael Schaerer, Yuki Kadono, Sven Thorgren, Billy Morgan, Boris Mouton, Simon Gruber, Rowan Coultas, Carlos Gerber, Werni Stock, Clemens Schattschneider

Alles ist bereit für den Air + Style 2017 in Innsbruck, Heimat des legendären Contests | © Air + Style

Startliste WOMEN

Anna Gasser, Katie Ormerod, Cheryl Maas, Enni Rukajarvi, Sarka Pancochova, Elena Könz, Lucile Lefevre, Sina Candrian

Eindrücke vom Air + Style-Training

Programm, Freitag 03. Februar 2017

17 - 17:30 Uhr Main Stage The Hunna 18 - 18:45 Uhr Rampe Qualification 1 18:45 - 19:30 Uhr Rampe Qualification 2 20 - 20:45 Uhr Main Stage Millencolin 20:45 - 22 Uhr Main Stage Bilderbuch

Mal schauen, wie die Bands in diesem Jahr ankommen. Die alten Pop-Punker von Sum41 haben's im letzten Jahr ordentlich krachen lassen | © Air + Style

Programm, Samstag 04. Februar 2017

14 - 15 Uhr Rampe Semifinals Men Run 1 - 3 15 - 16 Uhr Main Stage SSIO 16 - 17 Uhr Rampe Qualification Women Run 1 - 3 17 - 18 Uhr Main Stage The Naked and Famous 18 - 19 Uhr Main Stage Biffy Clyro 19:30 - 20 Uhr Rampe Finals Women 20 - 21 Uhr Rampe Finals Men 21 - 22 Uhr Main Stage Beginner

Snowboarden und Musik, ein Mix, der in Innsbruck schon immer gut funktioniert hat | © Air + Style

Afterparty

21:30 Uhr Wax Wreckaz 22:30 Uhr Red Bull WRTC 00:15 Uhr Tommy €a$h 01:30 Uhr Pendulum DJ Set & Verse 02:45 Uhr Violett Shock

