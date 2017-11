Felix Schäfer -

Anna Gasser und Mark McMorris haben beim Air + Style in Beijing das Beste aus der Rampe herausholen können und laden ganz oben auf dem Podium!

Der Air + Style 2017 in Beijing stellt eine Neuheit im Contest-Snowboarden dar, denn zum ersten Mal in der Geschichte des Events ist der Contest Teil des FIS Snowboard World Cup. Was meint Air + Style-Besitzer Shaun White dazu? "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit! Der Zusammenschluss mit der FIS ist ein wichtiger Schritt für den Air + Style Beijing und für das dortige Snowboarden, das nun weiter wachsen kann." There you have it, folks. Übrigens: Innsbruck ist als Austragungsort vorerst aus der Contest-Serie raus, stattdessen wird es wohl einen Stop in Sydney geben. Sehr schade, denn noch immer trägt der Air + Style irgendwo den Stempel "Made in Austria"…

Doch abgesehen von dem, was hinter den Kulissen passiert, stellten Anna Gasser und Mark McMorris erneut eindrucksvoll unter Beweis, warum sie noch immer die Contest-Welt anführen.

Air + Style 2017 Beijing: Results

01 Anna Gasser Österreich 02 Miyabi Onitsuka Japan 03 Enni Rukajarvi Finnland 04 Sofya Fedorova Russland 05 Klaudia Medlova Slowakei

01 Mark McMorris Kanada 02 Tiarn Collins Neuseeland 03 Torgeir Bergrem Norwegen 04 Hiroaki Kunitake Japan 05 Clemens Millauer Österreich

Air + Style 2017: Innsbruck

Aufgrund der schlechten Wetterprognose für den heutigen Samstag sahen sich die Veranstalter des Air + Style gezwungen, die Quali am gestrigen Freitag durchzuziehen. Hier sind die 16 Fahrer, die es ins Finale geschafft haben.

Eine Bildergalerie mit exklusiven PRIME Bildern findet ihr HIER.

Nach der Ansage, dass die Quali vorverlegt werden würde, standen die Fahrer voll unter Strom. Sie hatten nur wenig Zeit, sich auf ihre Runs vorzubereiten und sich ihren Einzug ins Finale zu sichern. Der Japaner Yuki Kadono schaffte es, seinen Backside Triple Cork 1620° Mute Grab zweimal sauber zu landen. Damit war ihm Platz eins der Quali sicher. Dicht gefolgt von Sven Thorgren, der mit einem Cab 1260° Roast Beef und einem Backside 1440° Stalefish ein wenig mehr Abwechslung zeigte und es so auf Platz zwei schaffte.

Auf Platz drei kam der Kanadier Seb Toots mit einem Cab 1260° Nose Grab und einem Backside Triple Cork 1440° Indy Grab. Anna Gasser, die sich die Quali der Herren natürlich nicht entgehen ließ, meint dazu im Interview mit dem ORF: "Es ist eine der besten Qualifikationen, die ich gesehen habe, und wir haben wirklich schon jetzt in der Qualifikation schon so viele Dreifache Saltos und Sprünge gesehen, das ist schon auf dem Niveau eines Finales und ich bin gespannt, was sie dann morgen im Finale zeigen, wenn sie jetzt schon so Gas geben."

Die weiteren Fahrer, die wir im heutigen Finale sehen werden, sind: Jonas Boesiger (CH), Marcus Kleveland (NOR), Max Parrot (CAN), Kalle Jaervilehto (FIN), Antoine Truchon (CAN), Roope Tonteri (FIN), Billy Morgan (UK), Seppe Smits (BEL), Torgeir Bergrem (NOR), Clemens Millauer (AT), Rowan Coultas (UK), Michael Ciccarelli (CAN) und Simon Gruber (IT).

Die Damen steigen heute ins Geschehen ein und wie erwartet, bleibt die Lokalmatadorin Anna Gasser. Dass sie hierhergekommen ist, um zu gewinnen, hat sie gestern im Training bewiesen und ihren Cab Double Cork 1080° sicher in die Landung gestellt. Wir sind gespannt, wer am Ende die stärksten Nerven hat und als erste Frau beim Air + Style auf dem Podest landet.

Air + Style Innsbruck 2017: Das Line-up

Air + Style: Samstag, 04. Februar 2017 - Timetable

12:30 Uhr Einlass 13:15 - 14:00 Uhr Indoor Stage Counterfeit 13:30 - 15:00 Uhr Rampe Semi-Finals Men, Run 1-3 14:30 - 15:30 Uhr Indoor Stage Lucky Chops 15 - 16 Uhr Main Stage SSIO 16 - 17 Uhr Rampe Qualification WOMEN, Run 1-2 16:15 - 17:15 Uhr Indoor Stage 257ers 17:15 - 18 Uhr Main Stage The Naked and Famous 17:45 - 18:45 Uhr Indoor Stage Fünf Sterne Deluxe 18:25 - 19:15 Uhr Main Stage Biffy Clyro 19:30 - 20 Uhr Rampe Finals WOMEN 20 - 21 Uhr Rampe Finals MEN 21 - 22 Uhr Main Stage Beginner 21:30 Uhr Indoor Stage Doors Open Party 21:30 - 22:30 Uhr Indoor Stage Wax Wreckaz 22:30 - 0 Uhr Indoor Stage Red Bull Who Rockz The Crowd 00:15 - 01:15 Uhr Indoor Stage Tommy Cash 01:30 - 02:30 Uhr Indoor Stage Pendulum DJ Set & Verse 02:45 - 05 Uhr Indoor Stage Violett Shock

Der Air + Style 2017 in Innsbruck hat begonnen! Zum ersten Mal in der Geschichte des Events gehen in Innsbruck nicht nur die Jungs, sondern auch endlich die Mädels an den Start.

Den Air + Style gibt es nun schon seit zwanzig Jahren. Es ist eines der wichtigsten und beliebstesten Events der europäischen Contest-Szene und lockt Jahr für Jahr die Zuschauermassen nach Innsbruck, die sich das Geschehen aus nächster Nähe anschauen wollen. Als der Air + Style vom legendären Bergisel-Stadion in die Olympiaworld umzog, befürchteten einige Schwarzseher, der Event könne an Charisma verlieren und weniger Leute anziehen. Glücklicherweise hat sich das nicht bewahrheitet und der Contest ist ein Zuschauermagnet wie eh und je.

Neben dem Big Air, an dem in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Reihe eingeladener Ladies an den Start gehen werden, gibt es auf der Main und Indoor Stage eine Menge Konzerte. Von den schwedischen Skate-Punks von Millencolin bis zum großen Abschluss mit den Beginnern wird den Zuschauern eine bunte Mischung geboten.

Marcus Kleveland, einer der absoluten Shooting-Stars, hat sich in Beijing eindrucksvoll gegen die anderen Fahrer durchsetzen können

Bis auf Darcy Sharpe sind mit Sieger Marcus Kleveland und Seb Toots die Podiums-Plätze aus Beijing dabei und ihr könnt davon ausgehen, dass die Jungs sich mächtig ins Zeug legen, um ihre Chancen auf den "Ring of Glory" beim Finale in Los Angeles vom 18. bis 19. Februar 2017 zu steigern. Die eingeladenen Fahrerinnen werden beweisen, dass es längst an der Zeit ist, sie endlich auch an den Start zu lassen. Wenn alles läuft wie geplant, stehen die Chancen gut, dass sie im nächsten Jahr hoffentlich auch an der gesamten Tour mitfahren können.

Sven Thorgren ist bereit für den Air + Style in Innsbruck und hat sichtlich Spaß beim Training

Startliste MEN

Marcus Kleveland, Sebastien Toutant, Roope Tonteri, Mons Røisland, Antoine Truchon, Michael Ciccarelli, Clemens Millauer, Kalle Jaervilehto, Sebbe De Buck, Moritz Thoenen, Jonas Boesiger, Tor Lundström, Mans Hedberg, Philipp Kundratitz, Maximilian Preissinger, Seppe Smits, Torgeir Bergrem, Nicola Dioli, Max Parrot, Sebastien Konijnenberg, Michael Schaerer, Yuki Kadono, Sven Thorgren, Billy Morgan, Boris Mouton, Simon Gruber, Rowan Coultas, Carlos Gerber, Werni Stock, Clemens Schattschneider

Alles ist bereit für den Air + Style 2017 in Innsbruck, Heimat des legendären Contests | © Air + Style

Startliste WOMEN

Anna Gasser, Katie Ormerod, Cheryl Maas, Enni Rukajarvi, Sarka Pancochova, Elena Könz, Lucile Lefevre, Sina Candrian

Eindrücke vom Air + Style-Training

Programm, Freitag 03. Februar 2017

17 - 17:30 Uhr Main Stage The Hunna 18 - 18:45 Uhr Rampe Qualification 1 18:45 - 19:30 Uhr Rampe Qualification 2 20 - 20:45 Uhr Main Stage Millencolin 20:45 - 22 Uhr Main Stage Bilderbuch

Mal schauen, wie die Bands in diesem Jahr ankommen. Die alten Pop-Punker von Sum41 haben's im letzten Jahr ordentlich krachen lassen | © Air + Style

Programm, Samstag 04. Februar 2017

14 - 15 Uhr Rampe Semifinals Men Run 1 - 3 15 - 16 Uhr Main Stage SSIO 16 - 17 Uhr Rampe Qualification Women Run 1 - 3 17 - 18 Uhr Main Stage The Naked and Famous 18 - 19 Uhr Main Stage Biffy Clyro 19:30 - 20 Uhr Rampe Finals Women 20 - 21 Uhr Rampe Finals Men 21 - 22 Uhr Main Stage Beginner

Snowboarden und Musik, ein Mix, der in Innsbruck schon immer gut funktioniert hat | © Air + Style

Afterparty

21:30 Uhr Wax Wreckaz 22:30 Uhr Red Bull WRTC 00:15 Uhr Tommy €a$h 01:30 Uhr Pendulum DJ Set & Verse 02:45 Uhr Violett Shock

