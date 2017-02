Alle X Games Real Ski 2017 Videos von Wallisch, Harlaut, Wesson & Co.

Jörg Angeli -

Es ist soweit: Alle X Games Real Ski 2017 Videos sind online und wir reden nicht lange drumrum, nur so viel: Diese sechs Rider pushen Street Skiing ein weiteres Stückchen nach oben!

Alle 6 X Games Real Ski 2017 Videos im Überblick.

Will Wesson

Henrik Harlaut

Tom Wallisch

Khai Krepela

Magnus Graner

LJ Strenio

Im letzten Jahr ging die Goldmedaille an Will Wesson. Wer ist in diesem Jahr euer Favorit? Sagt es uns auf Facebook!

Es liegt nun an der Jury die Top 3 Favoriten zu bestimmen und das ist wirklich keine leichte Aufgabe bei diesen Videos. Außerdem gibt es auch einen "Fan Favorite" Award, also stimmt jetzt für euren Lieblingsrider ab.

Das Judging Panel besteht aus

Vincent Gagnier

Evan Heath

Ahmet Dadali

Jeff Schmuck

Josh Berman

