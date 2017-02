Danny MacAskill und Fabio Wibmer: Drop and Roll Ride auf den Philippinen

Vroni Weiß -

Tropische Stürme, exotische Strände, großartige Menschen und unendlich viele Lines in einem Street-Trials-Paradies! Danny MacAskill, Duncan Shaw, Ali C und Fabio Wibmer machten sich im vergangenen Dezember auf den Weg zu den Philippinen für die letzte Show in 2016.

Duncan beschrieb die Zeit vor, während und nach den Shows in Vermosa auf den Philippinen als ein „unglaubliches Abenteuer“. Vor der ersten Show in 2017 beim Urban Bike Festival in Zürich (8. und 9. April) blicken die vier Jungs zurück auf die vielleicht aufregendste Show, die sie bisher erlebt haben. Die Truppe reiste für die letzte Show des Jahres 10.500 Kilometer, und jeder Meter der weiten Anreise hat sich gelohnt.

Im Video sieht man die Bike-Begeisterung am anderen Ende der Welt, einen Blick hinter die Kulissen der Drop and Roll Tour und die Crew, wie sie die Straßen Manilas und kleine Fischerdörfer erkunden, wo Dannys „Banger“ im Golf von Lingayen endet.

